Bildhauer und Maler stellen gemeinsam in Zwettl aus

Am 14. April luden der Bildhauer Sebastian Süß und der Kunstmaler Martin Erwin Kurz zu einer Vernissage in die Galerie „der Sammer“ in Zwettl ein. Für die Musikalische Umrahmung sorgte Werner Kurzmann am Klavier mit Eigenkompositionen. Zahlreiche Gäste füllten die Räumlichkeiten.

Nach einem einleitenden Musikstück begrüßte Wolfgang Sammer als Hausherr die Gäste und ersuchte vorerst den 77-jährige Martin Erwin Kurz um einige Worte zu seinen Gemälden.

Kurz begann mit 20 Jahren der Kunst zu frönen, die ihm bereits im Rahmen seiner Lehrerausbildung inspirierte. Als Lehrer in verschiedenen Schulen und zuletzt als Schulleiter der Polytechnischen Schule in Zwettl, bis 2006, begann er sich in der Pension, intensiv mit der Acrylmalerei auseinanderzusetzen.

Seither widmet sich Kurz intensiv der darstellenden Bildgestaltung und folgt seinen Inspirationen in künstlerischer Form. Nach Übertrag der Skizzen auf Leinwand fertigt er mit Acrylfarben, bunte, abstrakte Bilder, mit vielen Kurven und strichgenauen Übergängen. Er hat in den letzten Jahren einige Ausstellungen, der in bunten Farben dargestellten Kunstwerke ausgerichtet.

Zweiter Aussteller ist der 27-jährige Sebastian Süß, den Hauptschuldirektor Josef Gratzl bei der Vernissage vorstellte. In seinen Worten hob Gratzl dabei das Dorf Schroffen in der Marktgemeinde Großschönau hervor, wo Süß wohnt und auch der anwesende Musiker und Komponist und gelernter Zimmermann, Werner Kurzmann abstammt.

Auch Sebastian Süß ist gelernter Zimmermann und absolvierte mit 20 Jahren eine 4-jährige Bildhauerlehre in Hallstatt, mit abschließender Meisterklasse. Seither arbeitet er als selbständiger Bildhauer, in seinem Atelier in Schroffen, wobei er sich zusätzlich mit dem Grundstoff Holz, als Forstarbeiter betätigt.

Die Ausstellung ist bis 26. Mai in der Galerie Sammer in Zwettl zu besichtigen.

