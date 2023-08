Vernissage Eine wahre Farbenpracht aus Zwettl

Stephanie Thaler (li.), Gerhard Schuster (2.v.l.) und Erika Schuster (re.) von Glasbau Ertl mit dem Künstler Richard Wiesinger. Foto: Franz Fichtinger, Franz Fichtinger

V or etwa einem Jahr hat Richard Wiesinger aus Rudmanns bei Zwettl seine künstlerische Ader entdeckt und zu malen begonnen. In diesem Jahr hat er an die 200 Bilder geschaffen. Nun stellt er sie zum ersten Mal aus und lud zur Vernissage in die Ausstellungshalle von Glasbau Ertl in Zwettl.