Großes Lob für Kulturprojekt „Randerscheinungen“ in Gutenbrunn

Eröffnet wurden die beiden Ausstellungen mit der Vernissage am 3. Juni, musikalisch umrahmt von Birgit Juster und Gabi Kramer-Webinger. Geöffnet sind sie bis 25. Juni am Samstag, Sonntag und Feiertag zwischen 14 und 17 Uhr.

Die Ausstellung „The good, the bad and the Roma“ des niederländischen Fotografen Peter van Beek zeigt eindrucksvolle Porträts von Roma und Sinti quer durch Europa – von den Niederlanden bis Rumänien. Peter van Beek hatte die Kunstakademie in Den Haag absolviert und lebt und arbeitet in den Niederlanden.

Roma in mehreren Ländern porträtiert

Als Adoptivkind entdeckt er erst im späteren Alter seine Roma-Wurzeln. Er reiste durch ganz Europa, um das Leben der Roma und Sinti zu dokumentieren. Die im Truckerhaus ausgestellten Bilder entstanden hauptsächlich von 2005 bis 2015 in Rumänien, ergänzt von einigen Aufnahmen aus der Slowakei, Serbien und Albanien. Auch einige Roma in den Niederlangen wurden von ihm porträtiert. Beein­druckend farbig und ehrlich sind die Fotos, die er mit vielen weiteren in einem Buch veröffentlicht hat.

Truckerhaus-Leiter Erwin van Dijk, der die Begrüßung vornahm, erzählte, er habe seinen früheren Nachbarn Peter erst nach 35 Jahren in Holland wieder gesehen. Bei diesem Besuch im Frühjahr 2023 in beider Geburtsort Veenendaal hatte er ein Interview mit Peter van Beek geführt und dieses aufgezeichnet. Der Film – in Originalsprache mit deutschen Untertiteln – wurde nun bei der Vernissage präsentiert.

Anschließend fragte Erwin van Dijk den Fotografen, was ihn antreibe, die Roma und Sinti zu fotografieren, und erhielt diese Antwort: „Es ist ein besonderes Volk. Jeder in Europa hasst sie. Aber wenn du sie triffst, sind sie Menschen wie wir.“ Die Farben – vor allem der Kleidung – seien anders, und alles sei sehr fotogen. Von den 300 in den Niederlanden deportierten 300 Roma und Sinti seien nur 30 zurückgekommen.

Ausstellung über jüdisches Leben

Mit der zweiten Ausstellung „Über Leben – Das jüdische Erbe in der Region Weinsbergerwald“ wird die bestehende Schau im Museum Truckerhaus erweitert. Für die Erstellung war laut Erwin van Dijk nur drei Monate Zeit. Man habe versucht, einen Überblick über die ehemalige jüdische Bevölkerung in Gutenbrunn zu schaffen.

Ab 1877 war ein großes Sägewerk am westlichen Ortsrand von Gutenbrunn in Betrieb, wo die riesigen Holzmengen aus dem Weinsberger Wald verarbeitet wurden. 1919 übernahm es der Wiener Industrielle Oskar Körner – ein reicher Jude. Unter den Arbeitern und Angestellten in den sogenannten Körnerwerken waren zahlreiche Juden. Viele wurden durch den Handel reich, doch es gab in allen Bevölkerungsschichten Juden.

Die Ausstellung informiert unter anderem am Beispiel von Rudolf Bienenfeld, dessen Familie in den Körnerwerken arbeitete, über das Leben und Schicksal der Juden. Er wurde 1938 verhaftet und landete im KZ Buchenwald. Es existieren noch über 3500 Karteikarten von allen, die in den Körnerwerken arbeiteten. Diese werden derzeit aufgearbeitet und in die Ausstellung integriert.

Lob von Festival-Leiter und Bürgermeisterin

Stephan Gartner, der Leiter des Viertelfestivals Niederösterreich, bezeichnete Gutenbrunn als „Viertelfestival-Hauptstadt“, denn „es ist ein fruchtbarer Boden, auf den immer wieder Ideen fallen“. Diese kulturellen Projekte in Gutenbrunn werden nicht nur vom Waldviertel Festival, sondern auch von der Gemeinde unterstützt.

Bürgermeisterin Adelheid Ebner beantwortete ihre selbst gestellte Frage „Warum wird man eine kleine Kulturhauptstadt?“ damit: „Da bedarf es sehr viel Mühe.“ Beide Obmänner – Gerald Fragner von der Kulturinitiative Weinsbergerwald und Erwin van Dijk vom Truckerhaus – hätten sich mit ihrem Team sehr um die Beiträge zum Waldviertel Festival bemüht, und sie dankte ihnen dafür, „weil ihr seid der Motor der Kultur in Gutenbrunn“.

Die Idee und das Konzept für diese außergewöhnliche Ausstellung sowie die Multimedia-Gestaltung und die Texte stammen von Erwin van Dijk. Gerald Fragner hatte viel Recherche- und Redaktionsarbeit betrieben und Interviews geführt. Unterstützt wurden beide dabei von Birgit Juster und Nadine Fragner sowie von Moritz van Dijk durch Archivarbeit. Beim Ausstellungsbau waren alle im Team beteiligt, und Elisabeth Fragner ist eine Stütze im Service.

Konzerte zu den Ausstellungs-Themen

Drei Konzerte auf der Truckerhaus-Bühne mit MusikerInnen mit (musikalischen) Wurzeln in der Roma/Sinti- bzw. jüdischen Tradition begleiten die Ausstellungen: Timna Brauer und Jannis Raptis traten am 4. Juni auf. Es folgen am 9. Juni musikalische Inspirationen aus dem Balkan, Osteuropa und Brasilien mit Shalman/Radenkovic/Oliveira sowie am 25. Juni im Rahmen der nachmittägigen Finissage die Nifty’s mit Klezmer. Karten: info@truckerhaus.at.