Ottenschlager Hobbymaler Harald Biesenberger stellt seine Bilder aus

Nach dem musikalischen Eröffnungsstück von „Alex & Friends“ begrüßte Kammerbühne-Intendant Michael Mittermeir die vielen interessierten Gäste. Er dankte den Hausherren Martin und Birgit Rehberger, die ihr Autohaus immer wieder für eine Ausstellung zur Verfügung stellen, und dem Kammerbühne-Team, das sich um das Buffet kümmerte.

In der Laudatio gab Haralds Gattin Elfriede Biesenberger auch einen Überblick über den Lebenslauf des Künstlers. „Mein Mann und ich leben nun schon 37 Jahre hier in Ottenschlag und haben die Menschen und die schöne Gegend ins Herz geschlossen.“ Harald wollte eigentlich Grafiker werden, absolvierte dann aber an der HTL in Krems die Baufachschule. Schon als Kind und Jugendlicher bemalte er verschiedene Sachen, doch dann schlummerte - bedingt durch Beruf und Familie - sein Talent, und er malte nur wenige Bilder. Der „Kick“ wieder zu malen kam erst vor neun Jahren, und seit seiner Pensionierung malt und zeichnet er regelmäßig.

Harald Biesenberger hat bisher ca. 350 Bilder geschaffen. Die Auswahl der über 100 ausgestellten Werke zeigt einen Querschnitt seiner Arbeiten. Seine Maltechniken erstrecken sich von Aquarell, Acryl, Wachsmalkreide bis zu Kohle-Rötelstiftzeichnungen. „Durch Respekt vor der Natur und der Schöpfung Gottes malt er relativ naturgetreu und nicht abstrakt. Aber vor allem achtet Harald darauf, durch Farbintensität seinen Bildern den nötigen Tiefgang zu verleihen.“

Seine Motive findet der Künstler in der Natur oder durch Fotos, die ihn ansprechen zu malen. Die Bilder dieser Ausstellung gliedern sich in drei Bereiche: Bilder über Ottenschlag, Bilder über die Welt – teilweise entstanden durch diverse Reisen - sowie christliche Motive. Die Gemälde bleiben noch bis 17. November hier ausgestellt und sind auch käuflich zu erwerben.

Harald Biesenberger erläuterte dann anhand je eines Bildes seiner drei Themenbereiche Techniken und Hintergründe. „Besonders gern male ich Motive mit Sonnenuntergängen und den Teichen in Ottenschlag - vor allem bunte Bilder“, dazu Motive von seinen Reisen nach dem Motto: „Gott und die Welt“. Zusätzlich zu den vielen fantastischen Bildern war auch die musikalische Umrahmung ein Highlight: „Alex & Friends“ spielten nach dem offiziellen Teil der Vernissage noch zahlreiche Popsongs in Topqualität, darunter „Cherish“, „Eternal Flame“, „Flowers“ und „Killing me softly“.