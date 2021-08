Zu einer besonderen Ausstellung in der Galerie am Wachtstein begrüßte Bürgermeister Roland Fichtinger den jungen Bildhauer Stefan Hillebrand aus St. Wolfgang im Salzkammergut und die mitangereisten Verwandten sowie die früheren Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger.

Fichtinger dankte auch der geschäftsführenden Gemeinderätin Birgit Höchtl für das Organisieren und Herrichten der Ausstellung und stellte die aus dem Salzkammergut stammende dreiköpfige Musikgruppe „Salzkammergut Auslese“ vor, in der Hillebrands Vater an der Steirischen mitwirkt.

Ein Studienkollege des Künstlers, Sebastian Süß aus Groß Schönau, stellte diesen kurz vor. Sie lernten sich vor sechs Jahren an der HTBLA Hallstadt kennen, wo sie die Ausbildung zum Bildhauer absolvierten. Nach der Fachschule machten sie noch ein Jahr weiter für die Meisterprüfung. Beide sind nun als freischaffende Bildhauer tätig.

Stefan Hillebrand erklärte, diese „Ausstellung der Emotionen“ mit teils kritischen Ansichten solle nach der schwierigen Zeit großteils das Positive im Leben hervorheben, denn „Gefühle und Emotionen sind das Wichtigste im Leben“. Als praktizierender Perchtenläufer hat er acht von ihm vollständig hergestellte Perchtenmasken ausgestellt, dazu drei Büsten aus Gips und einige kleinere Holzarbeiten. Die Ausstellung ist bis zum 30. Oktober zu besichtigen.