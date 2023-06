Zeichnung und Aquarell: Familie stellt bei Sammer in Zwettl aus

Am 3. Juni, lud Wolfgang Sammer wieder in seine Galerie zu einer Vernissage zweier bildender Künstler ein. Die Zeichnerin Melanie Hesser und den Aquarellisten Michael Wild. Für musikalische Umrahmung sorgten Michael Fridrick und Domenic Gaito, mit Klavier und Kontrabass, welche mit ihrer ausgezeichneten Musik, dezenten die Veranstaltung auflockerten.

Bei Melanie Hesser entwickelte sich bereits mit 14 Jahren ihre künstlerische Fähigkeit, zum Zeichnen. Heute erklärt die junge Mutter einer reizenden Tochter, dass sie schon immer die Essenzen aus Linien und Farben vermengen wollte und sie nutzt noch vor allem die Kraft der Farben, wobei sie ihr Aufmerksamkeit auf die Augen der von ihr gezeichneten Figuren lenkt. Tochter Susanne stelle drei ihrer Werke zu dieser Ausstellung zur Verfügung.

Zweiter Aussteller ist Michael Wild, Stiefvater der Zeichnerin. Er bezeichnet ihre Linienführung als spezielles Können, sie setze den Stift an und ziehe eine Linie ohne abzusetzen durch - zum Beispiel einen Frauenakt von schräg hinten, mit all ihren Details fertige sie in einem Strich durch und die Farbgebung mit Farbmalstiften finde er toll.

Der 71-jährige malende Arzt, Michael Wild begann erst im höheren Alter Bilder anzufertigen, wobei er sich dem Aquarellmalen verschrieben hat. Er besuchte 2010 einen Aquarellkurs in der Sommerakademie auf der Insel Zakynthos, wonach er sich der Architektur der dalmatischen Inseln widmete und dem speziellen Licht des Südens.