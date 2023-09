Partnergemeinden aus Hessen und Brandenburg zu Besuch in Martinsberg

Seit fast dreißig Jahren gibt es die Zusammenarbeit der drei Gemeinden. 1992 hatte Richard Greindl vom Waldviertelmanagement auf der Grünen Messe in Berlin den ersten Kontakt mit den Kollegen aus Wulkow in Brandenburg. Diese waren wiederum in Kontakt mit der Gemeinde Betzenrod in Hessen. Man wollte auch das Waldviertel des Richard Greindl kennenlernen und so kam man mit Martinsberg in Verbindung. Gegenseitige Besuche führten zu persönlichen Freundschaften. Kurze Zeit später wurde ein Verschwisterungsverein gegründet, dem heute rund 80 Personen aus den drei Gemeinden angehören.

Persönliche Freundschaften

„Wir freuen uns, dass vor allem die persönlichen Freundschaften durch gegenseitige Besuche gepflegt werden“, meinte Bürgermeister Friedrich Fürst. Normalerweise fuhr eine Abordnung von Martinsberg nach Betzenrod und im Jahr danach kam der Gegenbesuch aus Hessen in das Waldviertel. Die Brandenburger wurden entsprechend eingebunden. Durch die Umstände gab es in den letzten drei Jahren eine Pause beim Austausch. Die Wiedersehensfreude war heuer umso größer.

Besuchsprogramm

Die achtundreißig Besucher aus Betzenrod und Wulkow kamen am Donnerstag an. Eine Ausfahrt mit der Schmalspurbahn von Gmünd nach Groß Gerungs und der Besuch des Bärenwalds standen am Freitag um Programm. Am Samstag wurde der Mohnhof Greßl besucht und am Abend fand im Rahmen des Pfarrheurigen im Martinssaal das Abschlussfest statt. Am Sonntag erfolgte mit dem Bus die Rückreise. Werner Lotz aus Betzenrod war bei der Gründung der Partnerschaft der Ortsbürgermeister und ist heute der Obmann des Verschwisterungsvereins. Werner Zinnel ist sein Stellvertreter. Josef Rehberger aus Martinsberg ist einer der Gründerväter aus dem Waldviertel und Irena Baranek vertritt die Gemeinde Wulkow.

Abschlussfest

Beim Abschlussfest traten die Line Dance Gruppe aus Wulkow und die Schuhplattler aus Martinsberg auf. Frohe Lieder kamen vom Chor „G´mischter Satz“ aus Martinsberg und einem Ensemble vom Gesangsverein Frohsinn aus Betzenrod. Man intonierte auch gemeinsam einige Lieder. Eine Besonderheit war der Auftritt von Kiwon Lee und Stephan Buß, zwei Alphornbläsern aus Hessen. „Unsere Partnerschaft wird gehegt und gepflegt und durch persönliche Freundschaften gefestigt“, so Josef Rehberger.