In einem offenen Brief wendet sich der Bürgermeister Franz Mold an die Bürger: „In den letzten Tagen und Stunden überschlagen sich die Ereignisse. Das neuartige Coronavirus breitet sich leider noch immer sprunghaft in der österreichischen Bevölkerung aus. Daher hat sich die Stadtgemeinde Zwettl zur möglichsten Minimierung sozialer Kontakte schon am vergangenen Wochenende dazu entschlossen, sowohl das Bürgerbüro, die Zwettl-Info im Alten Rathaus, als auch das gesamte Stadtamt für den Parteienverkehr bis auf Weiteres zu schließen.“

Anfragen telefonisch oder per Mail möglich

In dringenden oder unaufschiebbaren Angelegenheiten sind Vorsprachen im Einzelfall möglich. Zwecks konkreter Terminabstimmung ist die Nummer 02822/5030 zu wählen. Während der Amtsstunden stehen die Mitarbeiter für Anfragen natürlich jederzeit telefonisch oder schriftlich per E-Mail unter stadtamt@zwettl.gv.at zur Verfügung. Für schriftliche Eingaben soll der Einlaufbriefkasten vor dem Stadtamt genutzt werden.

Das Altstoffsammelzentrum, das ZwettlBad, alle Sportanlagen und Spielplätze, die Stadtbücherei und die Regionalmusikschule sind ebenfalls geschlossen. Auch die Volkshochschule hat ihren Schulungsbetrieb bereits eingestellt. „Der Betrieb des Bauhofes, der Wasserversorgung sowie der Abwasserbeseitigung ist sichergestellt“, sagt Mold. Diese Einrichtungen sind jedoch derzeit nicht für die Allgemeinheit zugänglich. In Notfällen sind Mitarbeiter 24 Stunden täglich unter 02822/503160 (Abwasserbeseitigung) und unter 02822/503172 (Wasserversorgung) erreichbar.

„Wir brauchen jetzt Zusammenhalt aber auch Distanz im täglichen Leben. Wir werden unser Leben in den nächsten Monaten verändern müssen. Auch ich möchte ersuchen, sozialen Kontakte zu reduzieren. Es sollen nur jene direkten Kontakte gepflegt werden, die unbedingt notwendig sind und ansonsten Telefon oder andere technische Möglichkeiten genutzt werden. Jeder kann damit einen wertvollen Beitrag im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus leisten. Gemeinsam werden wir es schaffen“, sagt Bürgermeister Mold.