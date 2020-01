Die Stadtgemeinde trauert um ihren langjährigen Stadtamtsdirektor Ignaz Frühwirth.

Er wurde in Schönbichl geboren und erlernte den Beruf eines Einzelhandelskaufmannes in Ziersdorf. Diesen Beruf übte Frühwirth auch einige Zeit im Kaufhaus Wirth (Altzinger) in Groß Gerungs aus, bis er 1959 als Sekretär bei der damaligen alleinigen Marktgemeinde Groß Gerungs in den Dienst trat. Dort war er genau 40 Jahre lang tätig als er mit 1. April 2000 als Stadtamtsdirektor in den Ruhestand ging. Diese Funktion übte er seit dem Jahre 1976 aus.

Der ehemalige Leiter der Finanzabteilung Rudolf Jahn arbeitete 25 Jahre lang mit ihm zusammen und sagt: „Ich habe ihn als für damalige Zeiten sehr weltoffenen und lebensfrohen Menschen kennengelernt, der neuen Ideen immer aufgeschlossen gegenüberstand.“ Dabei habe Frühwirth in Jahn als „jungen Wilden“ das Vertrauen gesetzt, als es darum ging, für die Gemeinde eine EDV-Anlage anzuschaffen.

In Frühwirths Dienstzeit fiel die Gemeindezusammenlegung, die in den Jahren 1968 bis 1970 umgesetzt wurde. „Das waren Pionierjahre. Hier wurden unter Iganz Frühwirth im Bereich der Verwaltung Grundsteine gelegt und Projekte gestartet, die heute für selbstverständlich angesehen werden“, sagt Jahn.