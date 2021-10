Versuchter Autoeinbruch in Groß Gerungs

Die Serie der Autoeinbrüche an Friedhofparkplätzen geht weiter. Nach derartigen Vorfällen in Zwettl und Großschönau (Bezirk Gmünd) dürfte dieser unbekannte Täter am 20. Oktober zwischen 14 und 16 Uhr am Friedhofparkplatz in Groß Gerungs wieder zugeschlagen haben. Gestohlen hat er diesmal nichts.

Red. Zwettl Erstellt am 22. Oktober 2021 | 07:43