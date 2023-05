Grafenschlag und Kleingöttfritz: Trinkwasser muss abgekocht werden

„Wir nehmen an, dass in Folge des vermehrten Niederschlages der vergangenen Wochen Regenwasser in die Quellfassungen gelangt ist. Bis Montag soll das Ergebnis der letzten Wasseruntersuchung vorliegen. Dann wissen wir, ob das Trinkwasser wieder uneingeschränkt verwendet werden kann“, erklärt Bürgermeister Franz Heiderer.

Am 1. Mai seien Verfärbungen im Trinkwasser bemerkt worden. „Wir haben sofort die Bürger und zuständigen Behörden verständigt und auf Weisung der Bezirkshauptmannschaft mit der Spülung der Leitungen begonnen“, betont der Bürgermeister.

Die betroffene Bevölkerung wird sofort nach Vorliegen des neuen Untersuchungsergebnisses informiert, ob das Wasser wieder ohne Abkochen verwendet werden kann.

