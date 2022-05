Baustelle wurde Tatort Vibrationsstampfer in Oberwaltenreith gestohlen

E in Vibrationsstampfer wurde in der Nacht zum 17. Mai von einer Baustelle gestohlen. Diese Maschine befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahles am Freigelände einer Firma, die dort eine Baustelle eingerichtet hat.