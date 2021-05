Die Kulturinitiative Ottenschlag musste coronabedingt drei der vier für das Frühjahr geplanten Termine verschieben. Die 5.000 Programm-Folder mit den ursprünglichen Terminen waren bereits im Jänner fertig gedruckt. Daher hat – nach Abwarten der neuen Lockerungen – Obmann Michael Mittermeir zum Überkleben der Termine in den Foldern eingeladen.

Die jeweils drei Aufkleber, die in die 5.000 Folder geklebt werden mussten, wurden bei der Firma Kastner bestellt. Am vergangenen Freitag trafen sich 13 Mitglieder mit sechs Kindern der Kulturinitiative in der Mittelschule Ottenschlag zum „Großen Kleben“ – alle getestet und mit Masken. Gearbeitet wurde in fünf Dreier-Gruppen. Die Folder wurden mit 15.000 neuen Terminen ausgestattet und zu je 200 Stück für den Postwurf verpackt. Die Folder werden nun in den Kernland-Gemeinden verschickt.

Die Mitglieder der Kulturinitiative überklebten alle Folder mit den neuen Terminen. Im Bild: Alexandra Jäger und Christian Bock. NOEN

Mittlerweile wird am Ausbau des neuen Theaters gearbeitet, der sich durch Corona um ein Jahr verzögerte. Doch seit Beginn der Arbeiten ist man im Bauzeitplan, man merke jetzt auch den Mangel an Baumaterialien (die NÖN berichtete).

Die Abrissarbeiten sind fertig, derzeit erfolgen die Kanal- und Bodenarbeiten. Mitte Mai kommen die ersten Betonfertigteile. Über den Sommer werden die Tischler, Elektriker und Installateure arbeiten, ab September sind die Einbauten der Licht-, Ton- und Bühnentechnik geplant. Das Theater soll am 27. November mit einem Tag der offenen Tür eröffnet werden, am 3. Dezember folgt „Das perfekte Desaster-Dinner“ von Michael Niavarani.