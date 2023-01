FF Ottenschlag: 1.184 Stunden im Einsatz

Werbung

Kommandant Elmar Ruth darf wieder über ein intensives und ereignisreiches Jahr für die Feuerwehr Ottenschlag berichten. Bei der Generalversammlung zum Start des neuen Jahres warf er einen Blick zurück. Mit einem aktuellen Mannschaftsstand von 112 Mitgliedern wurden im abgelaufenen Jahr 56 Einsätze mit 482 eingesetzten Mitgliedern und 1.184 Einsatzstunden geleistet. Besonders hervorgehoben wurden dabei auch zwei Mitglieder, die beim verheerenden Waldbrand in Frankreich im vergangenen Sommer im Einsatz waren. Großes Veranstaltungshighlight waren dagegen das Maibaumaufstellen sowie das 52. Sommerfest inklusive Blutspendeaktion.

Bei den 53. Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerben in Ottenschlag trat Ottenschlag mit drei Gruppen an, bei den Landesbewerben in Tulln erwarb eine Gruppe erfolgreich das Leistungsabzeichen in Bronze.

Natürlich wurde auch ein Blick in die Zukunft geworfen. Das nächste Projekt: Schon Ende Jänner soll die Stationierung einer mobilen Waldbrandeinheit in Ottenschlag umgesetzt werden. Elmar Ruth und Fahrmeister Maximilian Fichtinger erklärten in einer Vorschau die Pläne für den Ankauf eines neuen HLF3 Einsatzfahrzeuges, das 2025 in Dienst gestellt werden soll. Der dafür vorgesehene Rettungssatz wurde schon jetzt gebraucht angekauft.

Auch eine Auszeichnung wurde bei der Generalversammlung verliehen: Thomas Fichtinger erhielt die Verdienstmedaille des NÖ Landesfeuerwehrverbandes.

