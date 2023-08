Ferienspiel-Kinder besuchten Gymnasium Zwettl

Gleich in der Früh begaben sie sich auf eine naturwissenschaftliche Rallye, in der sich die Kinder zunächst spielerisch mit Wachstumskurven beschäftigten. Jetzt wissen sie Bescheid, wie schnell Hasen sich (zumindest theoretisch) vermehren. Außerdem lernten sie dabei den MicroBit (Minicomputer zum eigenständigen Programmieren) und den 3D-Drucker (aus dem natürlich ein Hase herauskam) kennen.

Nach der Teilung in zwei Gruppen, je nach Vorliebe, bereiteten die einen gemeinsam ein gesundes und ausgesprochen schmackhaftes Mittagsmenü zu, während die anderen aus Eierkartons bezaubernde Tiere bastelten. Nach dem gemeinsamen Mittagessen und einer Bewegungspause am Schulhof hieß es "Welcome" zu der nachmittäglichen Englisch-Einheit. Dort haben die Kinder kurze Dialoge geübt, einen Steckbrief gestaltet und neben den Farben des Regenbogens auch die Vokabel für so manche Schulsachen gemeinsam erarbeitet. Anschließend durfte natürlich auch ein Abstecher in den Turnsaal nicht fehlen, wo unter anderem auf der AirTrack und am Trampolin geturnt wurde.

Elf Lehre und zwei Schülerinnen des Gymnasiums haben sich freiwillig engagiert und hatten viel Spaß mit den Kids, denen der Tag laut ihren Rückmeldungen mindestens genauso viel Spaß gemacht hat.