Mittelschule Stift Zwettl auf Schikurs

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause war es endlich wieder so weit und die Schüler der zweiten Klassen der Mittelschule Stift Zwettl machten sich auf den Weg nach Eben im Pongau, um einen schönen Schikurs zu verbringen. Zwölf Jugendliche erlernten in dieser Woche bei herrlichem Wetter und guten Schneebedingungen das Schifahren, alle anderen verbesserten ihr Können in der Skiwelt Amadé. Außerdem gab es einen AUVA-Sicherheitsvortrag, einen abendlichen Besuch beim Lucky Flitzer und viele Spiele. Am letzten Tag durfte natürlich das große Rennen nicht fehlen.

Es war eine gelungene Woche mit viel Spaß im Schnee ohne Verletzte und Kranke.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.