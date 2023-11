Erfolgreiche Konzert-Premiere der Musikkapelle Kirchschlag-Scheib

Im voll besetzten Turnsaal der Volksschule konnte Obfrau und Bürgermeisterin Christina Martin neben den Ehrengästen auch viele Vertreter anderer Musikvereine zum ersten Herbstkonzert begrüßen. Und sie sprach aus, was sich wohl auch viele Mitglieder der Kapelle gedacht hatten: „Vor zwei Monaten haben wir noch nicht geglaubt, dass wir ein Konzert spielen können.“

Eröffnet wurde mit dem Konzertstück „St. Cäcilien Fanfare“. Unter der Leitung von Kapellmeister Christian Redl erklangen dann der „Deutschmeister-Regiments-Marsch“, der Boarische „Geil bleiben“ und der Marsch „Wir bleiben Freunde“. Zwischendurch überreichte Christina Martin einige Jungmusiker-Leistungsabzeichen, die teilweise schon 2020 erspielt worden waren, wozu in den letzten Jahren jedoch nie Gelegenheit war. Das letzte Stück vor der Pause war der rhythmisch anspruchsvolle Pop-Song „Shut up and dance“ von der amerikanischen Rockband „Walk The Moon“, der vom Orchester bravourös bewältigt wurde.

Bei den nächsten beiden Werken, dem Konzertmarsch „Albula“ und einem „Classical Canon“, gab Kapellmeister-Stellvertreterin Sarah Honeder ihr Debut am Dirigentenpult, was sie perfekt meisterte. Wieder mit Christian Redl folgte das schwierige und abwechslungsreiche Konzertstück „Take the train to the horizon“. Daraufhin führte Bezirksobmann Martin Hausleitner zahlreiche Ehrungen durch. Nach Verdienstmedaillen in Bronze und in Silber wurde vier Musikern eine besondere Auszeichnung zuteil: Die 50-Jahr-Spange für 53 bzw. 54 Jahre Musikausübung erhielten Leopold Schmid und Josef Lupinek. Die Ehrennadel in Bronze wurde Robert Aigner angesteckt, und das Ehrenzeichen für besondere Verdienste wurde dem langjährigen ehemaligen Kapellmeister Bruno Strauß überreicht.

Nach dem Konzertstück „Second Waltz“ endete der offizielle Teil mit einem STS-Medley (Irgendwann bleib i dann dort, Kalt und kälter, Großvater, Fürstenfeld). Das Publikum war begeistert von der gelungenen Konzert-Premiere ihrer Musikkapelle und forderte lautstark nach Zugaben – dabei noch einmal mit Sarah Honeder als Dirigentin. Eine Besonderheit beim Konzert war, dass die Moderation von den jüngsten Musikerinnen übernommen wurde.

Ehrungen: Junior-Abzeichen: Anika Einfalt, Jakob Martin, Lara Köck, Klara Martin. Jungmusiker-Leistungsabzeichen: Jakob Martin (Bronze), Yvonne Köck (Silber), Sarah Honeder (Gold). Verdienstmedaille in Bronze: Stefanie Fichtinger, Sabrina Müller, Josef Stieger. Verdienstmedaille in Silber: Thomas Lupinek, Jürgen Stieger, Robert Aigner, Daniela Baumgartner, Christina Martin. 50-Jahr-Spange: Leopold Schmid, Josef Lupinek. Ehrennadel in Bronze: Robert Aigner. Ehrenzeichen für besondere Verdienste: Ehrenkapellmeister Bruno Strauß.

Ehrungen:

Junior-Abzeichen: Anika Einfalt, Jakob Martin, Lara Köck, Klara Martin.

Jungmusiker-Leistungsabzeichen: Jakob Martin (Bronze), Yvonne Köck (Silber), Sarah Honeder (Gold).

Verdienstmedaille in Bronze: Stefanie Fichtinger, Sabrina Müller, Josef Stieger.

Verdienstmedaille in Silber: Thomas Lupinek, Jürgen Stieger, Robert Aigner, Daniela Baumgartner, Christina Martin.

50-Jahr-Spange: Leopold Schmid, Josef Lupinek.

Ehrennadel in Bronze: Robert Aigner.

Ehrenzeichen für besondere Verdienste: Ehrenkapellmeister Bruno Strauß.

Ehrungen:

Junior-Abzeichen: Anika Einfalt, Jakob Martin, Lara Köck, Klara Martin.

Jungmusiker-Leistungsabzeichen: Jakob Martin (Bronze), Yvonne Köck (Silber), Sarah Honeder (Gold).

Verdienstmedaille in Bronze: Stefanie Fichtinger, Sabrina Müller, Josef Stieger.

Verdienstmedaille in Silber: Thomas Lupinek, Jürgen Stieger, Robert Aigner, Daniela Baumgartner, Christina Martin.

50-Jahr-Spange: Leopold Schmid, Josef Lupinek.

Ehrennadel in Bronze: Robert Aigner.

Ehrenzeichen für besondere Verdienste: Ehrenkapellmeister Bruno Strauß.