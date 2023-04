Pölla investiert in Gebäude & PV

Die Markgemeinde Pölla blickt mit einem Nettoergebnis beim Rechnungsabschluss 2022 von 197.810 Euro und einem Haushaltspotenzial von über 1,5 Millionen Euro positiv ins laufende Jahr. Viele Förderungen für Schulen und Kinder sind beschlossen, ebenso Maßnahmen zur Produktion von Sonnenergie und Sanierungen an Gemeindegebäuden stehen auf der To-do-Liste der Gemeinde.

Dach, Fenster und Türen und ein Hausabbruch

Da ist die Behebung eines Wasserschadens im Kulturhof um 18.000 Euro ein kleiner Posten. Das Gemeindeamt erhält ein neues Dach, die Fassade wird ausgebessert. Mit der Sanierung des Daches ist die Firma Frank aus Horn beauftragt, die Kosten betragen 38.000 Euro. Wie viel die Ausbesserung der Fassade kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Das Arzthaus wird neue Fenster und Türen bekommen. Für 33 Öffnungen, davon auch Rundbogenfenster, und vier Eingangstüren investiert Pölla 57.648 Euro, beauftragt ist Waku-Böhm aus Heidenreichstein.

Sehr freut sich Bürgermeister Günther Kröpfl, dass der Gemeinde ein Haus angeboten wurde, das nun weggerissen werden soll. „Es ist in Wegscheid, wo es eine Engstelle an der Bundesstraße gibt. Wir kaufen dieses Abbruchhaus auf einem Grundstück von 503 Quadratmetern um 3.000 Euro.“ Da dort auch eine Bushaltestelle ist, wird durch den Abbruch mehr Platz zum Ausweichen und Rangieren sein. „Das ist ein Mehrwert für die Anrainer, weil es dort zu schwierigen Verkehrsverhältnissen kommen kann“, so Kröpfl. Der Abbruch des Gebäudes wird erst ausgeschrieben. „Der jetzige Besitzer will uns dabei helfen“, freut sich Kröpfl.

Weitere PV-Anlagen und Beitritt zur EEG

Nach einer Testphase der EEG (die NÖN berichtete) ist die Marktgemeinde Pölla nun offiziell dem Verein beigetreten. „Bei der nächsten Sitzung im Gemeindeabwasserverband könnte dieser ebenfalls der EEG in Pölla beitreten. Ich hoffe, dass mit den PV-Anlagen darauf auch dieser der EEG beitritt“, so Kröpfl.

Heuer sollen auf die gemeindeeigenen Dächer noch Anlagen von rund 100 kwp installiert werden. „Je nach Möglichkeit des Netzes“, weiß Kröpfl. 1.320 Euro investiert die Marktgemeinde in die Anlage pro kwp – den Zuschlag dafür erhielt die Firma Klinserer aus Lichtenau. Die PV-Anlagen sollen auf das Musikheim in Altpölla, das Arzthaus, den Kulturhof und das Tennishaus in Neupölla sowie das Feuerwehrhaus in Schmerbach montiert werden. „Die Gemeinderäte haben noch zwei Objekte vorgeschlagen, das eine ist das Asphaltstockgebäude in Schmerbach, das andere das Feuerwehrhaus in Franzen“, berichtet Kröpfl. Zweiteres wolle er eher später in den Fokus rücken, weil: „Wir werden dort eine weitere EEG brauchen, weil wir dort über ein anderes Umspannwerk versorgt werden.“ Pölla wird über das Umspannwerk Krumau mit Elektrizität versorgt.

Auslagerung von Druck spart Kosten

Bisher hat die Marktgemeinde ihre Gemeindenachrichten im Gemeindeamt gedruckt. Ab sofort wird der Druck von der Druckerei Berger in Horn durchgeführt. Kostenersparnis: 5.000 Euro. Pro Ausgabe entstehen nun Kosten von 1.500 Euro für 650 Exemplare, zusätzlich Postversand von 234 Euro, denn die Gemeindenachrichten werden auch nicht mehr von den Ortsvorstehenden verteilt. Die Gemeindenachrichten erscheinen vier Mal pro Jahr.

Unterstützung für Schulen und Kinderferien

Eine relativ kleine Summe von 475 Euro für das Gymnasium Horn wurde heuer beschlossen. „Wir zahlen pro Jahr 102.000 Euro an Schulumlagen, alleine für die Musikschule investieren wir 34.000 Euro, weil uns das wichtig ist, junge Musiker zu fördern und zu unterstützen“, so Kröpfl. Das Gymnasium, als Bundesschule, bekäme keine Umlagen. „Es ist an uns herangetreten mit der Bitte um Unterstützung für neue Sportgeräte. Das übernehmen wir gerne“, so der Bürgermeister.

100 Euro pro Kind beträgt wieder die Sommersporthilfe als Zuschuss. Diese Ferienbetreuung der Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren wird sehr stark genützt. Die Hälfte der Kosten für die professionelle Betreuung durch Sportstudenten trägt die Gemeinde, 100 Euro betragen die Kosten pro Kind für die Eltern, zusätzlich Verpflegung. Der Ferienspaß an sechs Nachmittagen in den Ferien ist für Kinder kostenlos. Die Unkosten von 500 Euro trägt die Gemeinde, Gemeinderäte gestalten und organisieren die Nachmittage für die Kinder. „Die Kinder haben immer eine Mords-Freud“, so Kröpfl.

