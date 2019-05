Feierliches Glockengeläute empfing am Freitagabend die Gäste der „Langen Nacht der Kirchen“. Ein Teil des Konvents lud mit dem Gesang einer lateinischen Vesper der Osterzeit zu besinnlicher Betrachtung in die Stiftskirche.

Hernach bat Kunsthistoriker Andreas Gamerith in das barocke Refektorium, wo er den Inhalt des zweiteiligen Codex 420 vorstellte, Tagebücher des Jesuitenpaters Florian Pauke. Der Schriftsteller und Missionar bereiste Mitte des 18. Jahrhunderts Paraguay und schildert das Geschehen bei den Macobi-Indianern. Die Texte sind mit Zeichnungen und Aquarellen illustriert. Die beiden Bände zählen zu den internationalen Schätzen und die Originalmanuskripte sind in der Stiftsbibliothek Zwettl verwahrt!

Viele Zuhörer warteten dann gespannt in der Stiftskirche auf den Einzug des Mädchenchores „Puellae Clara Vallensis“, der nun schon seit fünf Jahren besteht. „Elf Mädchen, sonst insgesamt 12, Selina kann heute nicht, singen im Chor, genießen es, ihre Stimme auszubilden, und lieben die Gemeinschaft“, erläuterte Chorleiter Marco Paolacci.

Die Mädchen zogen mit einem afrikanischen Kanon ein, präsentierten auch eigene Texte zu dem Lied „Willkommen im Frühling“ oder tanzten und sangen zur „Timbaballade“ in Phantasiesprache. Das Spiritual „Oh when the saints“ gelangte in unterschiedlicher Besetzungsstärke zur Aufführung. „Singt, ihr Werke des Höchsten“ gelang zum großen Loblied. Und der feurige Abschluss, eine Mischung aus zwei Stücken, gefiel so gut, dass das Publikum eine Zugabe „erklatschte“.