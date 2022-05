Vier Drogenlenker in sieben Tagen aus dem Verkehr gezogen

Werbung

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen fiel den Polizeibeamten am 30. April im Bereich des Kreisverkehres Allwang-Spitz auf Grund seines unsicheren Fahrverhaltens auf. Der Lenker wurde angehalten. Die Kontrollen ergaben, dass der 20-Jährige durch verschiedenste Suchtmittel beeinträchtig war. Der Proband wurde einer ärztlichen Untersuchung unterzogen und ihm im Anschluss wegen Fahruntüchtigkeit der Führerschein vorläufig abgenommen.

Ein weiterer Lenker, ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl, fuhr am 3. Mai zu einer Vernehmung zur Polizeiinspektion Schwarzenau. Auch er wurde in Hinblick auf Suchtmittelkonsum kontrolliert und anschließend einer ärztlichen Untersuchung zugeführt. Nach Feststellung der Fahruntüchtigkeit musste er seinen Führerschein abgeben.

Im Rahmen einer Streifenfahrt in Göpfritz an der Wild wurde am 6. Mai ein 18-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Waidhofen/Thaya einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Nach einem negativen Alkotest wurde dieser auf Beeinträchtigungen durch Suchtmittel getestet. Nach eindeutigen Merkmalen wurde er einer ärztlichen Untersuchung zugeführt. Er musste seinen Führerschein abgeben.

Und dann gab es noch ein Kuriosum: Bei der Rückfahrt vom Arzt mit dem 18-Jährigen fiel den Beamten zwischen Brunn/Wild und Göpfritz/Wild ein Pkw-Lenker im Rückspiegel des Einsatzfahrzeuges auf, der mit offensichtlich viel zu hoher Geschwindigkeit auf den Streifenwagen aufschloss und diesen trotz nahendem Überholverbot überholen wollte. Kurz vor dem Überholvorgang ließ sich dieser auffällig zurückfallen. Der Pkw wurde in Göpfritz an der Wild angehalten, der Lenker ignorierte jedoch die Beamten und fuhr einfach weiter. Erst der zweiten Anhaltung kam dieser nach.

Bei der durchgeführten Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 62-Jährigen aus dem Bezirk Gmünd handelte. Sein Alkovortest verlief negativ, jedoch konnte bei weiteren Kontrollen eine Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt werden. Mit dem 62-Jährigen ging es wieder zum Arzt, der die Fahrunfähigkeit festgestellt hat. Er musste natürlich seinen Führerschein abgeben.

Alle vier Lenker wurden der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

