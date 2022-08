Vierlings Nachwuchs bei den Alpakas der Familie Bauer

Foto: privat

B eim Alpaka-Lama-Zuchtverein der Familie Bauer in Vierlings bei Schweiggers gab es gleich zwei Mal Nachwuchs: am 10. Juli bei Lama Jolanda-Gerti und am 10. August beim Alpaka Marie-Maddalena.