Voll im Plan liegen die Arbeiten am Großprojekt der Marktgemeinde: Wie die NÖN mehrmals berichtete, soll am ehemaligen Hahnl-Areal ein dreigeschoßiges Gemeindezentrum entstehen.

Nachdem im August eine Jury den Entwurf des Architektenbüros Gschwantner aus Krems zum Sieger gekürt hatte, soll jetzt vor Weihnachten eine Bauverhandlung stattfinden, erklärt Bürgermeister Karl Elsigan: „Wir liegen im Zeitplan. Natürlich fanden die Vermessungen wegen Corona mit Einschränkungen statt, wir werden das Projekt aber wie geplant abwickeln.“ Der Abriss der bestehenden Gebäude fand bereits statt, vergangene Woche erfolgte die Übergabe des Areals an die Gemeine.

Zehn Wohnungen mit Top-Aussicht

Im Anschluss an die Bauverhandlung soll mit den Kostenausschreibungen begonnen werden. „Bis März-April wissen wir die Fixkosten für die Mieter“, erklärt Horst Rosenbusch von der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV), die den Bau umsetzt. So sollen im obersten Geschoß zehn Wohnungen, je zwischen 55 und 60 Quadratmeter groß, entstehen. Vier davon haben einen Blick auf das Schloss, vier weitere sind südseitig Richtung Zwettl gelegen. Zwei Wohnungen blicken in Richtung Innenhof/Kirche. Dort sind auch zwei bis vier Büroflächen geplant.

Ein Stockwerk darunter entsteht ein 250 Quadratmeter großer Multifunktionsraum sowie Räumlichkeiten für Therapeuten und die Caritas. Im Erdgeschoß wird das Bürgerbüro mit Bibliothek und Museum situiert. „Wir haben für alle Flächen bereits Interessenten und hoffen natürlich, dass das so bleibt“, erklärt Elsigan. Er hofft, dass auch ein Gastronom einziehen wird: „Die Gastronomie hat in Schwarzenau Tradition. Mit dem Ortszentrum ist auch für genug Frequenz gesorgt.“

Der Spatenstich ist im ersten Halbjahr 2021 geplant, betriebsbereit möchte man 2023 sein. Während der Bauarbeiten soll es zu keinen nennenswerten Straßensperren kommen. Auch weil das Bauobjekt leicht zurückversetzt entsteht, habe man laut Rosenbusch genug Platz, ohne auf die Straße ausweichen zu müssen. Das Gebäude wird in Massivbauweise errichtet, auf ein nachhaltiges Grünraum- und Energiekonzept wird wertgelegt. So ist auf dem Dach eine 30 KilowattPeak-Photovoltaikanlage angedacht.