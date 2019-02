Unter dem Motto „Einzeln sind wir Töne – zusammen eine Melodie“ stellte das Jugendregionalorchester „Jurego“ sein musikalisches Können unter Beweis.

Die Gruppe besteht aus jugendlichen Mitgliedern von fünf Musikvereinen aus Kirchschlag-Scheib, Kottes, Ottenschlag, Purk und Sallingberg.

Ihr erstes Konzert fand am 26. Jänner im Gasthaus Welt in Voitschlag statt. Seit September musizieren und proben die Teilnehmer miteinander und waren so optimal auf ihren ersten Auftritt vorbereitet.

Musiker spielten Rock, Balladen und Märsche

Wolfgang Hackl begrüßte die Gäste, skizzierte die Entstehungsgeschichte des Orchesters und war auch für die Organisation verantwortlich. Durch das Programm führte Alexandra Simhandl. Mit Gefühl und auch Humor dirigierte Michael Timpl das Jugendorchester, das Balladen, Marschmusik, Polka und Rock und Pop wie von „Smoke On The Water“ von Deep Purple zum Besten gab. Verantwortlich für die Gemeinde Kirchschlag-Scheib sind Christina Martin, für Kottes, Alexandra Simhandl, für Ottenschlag Eva Hackl, Wolfgang Hackl und Astrid Schierhuber, für Purk Marion Ratschbacher und für Sallingberg Michael Timpl.