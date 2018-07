Er ist 29 Jahre alt, ausgebildeter Landwirt, und sitzt des Nachts vor dem Computer, um zu schreiben. Jetzt ist im Verlag „Edition digital“ das Erstlingswerk von Arnold Hiess aus Voitschlag erschienen: der über 400 Seiten starke historische Roman „Leben auf Messers Schneide“.

Arnold Hiess hat schon immer sehr viel gelesen, und im Laufe der Jahre reifte der Wunsch heran, selbst einmal ein Buch zu schreiben. Dazu kommt sein Interesse für Geschichte. Und dann „stolperte“ er irgendwann über Cartouche, den Meisterdieb, Hiess begann zu recherchieren. Und damit war die Geschichte geboren.

Herausgekommen ist ein Historiendrama, das in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Paris spielt und den Kampf von Cartouche gegen alle Konventionen, aber für Menschlichkeit und Liebe erzählt. Der Jungautor hat seinem Protagonisten in einem historisch korrekten „Korsett“ mit wahren Fakten einen fiktiven Lebensweg zugewiesen.

„Ich habe drei Jahre an diesem Buch gearbeitet, großteils habe ich nachts geschrieben“

„Ich habe drei Jahre an diesem Buch, das auch auf der Frankfurter Buchmesse vertreten sein wird, gearbeitet, großteils habe ich nachts geschrieben“, erzählt Hiess im Gespräch mit der NÖN. Bereits im März, zur Leipziger Buchmesse, wird die Fortsetzung erscheinen. „Ich habe eine Serie mit zwei bis vier Teilen geplant“, so Hiess, der aber auch einmal einen Thriller oder Fantasyroman schreiben will.

Einen Verlag zu finden, war für Arnold Hiess gar nicht so schwer. Nachdem er das Manuskript an mehrere Verlage verschickt hatte, hat sich bereits nach einem Monat die „Edition digital“ bei ihm gemeldet…

Hiess wird seinen Roman im (Spät-)Herbst im Rahmen von Lesungen natürlich auch im Waldviertel präsentieren.