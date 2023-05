Dankeschön für ehrenamtlichen Einsatz für Ukrainer in Zwettl

Fremd sein in einem anderen Land, teils tausende Kilometer entfernt von der Heimat und ohne Verständnis für Schrift und Sprache – so ging es im vergangenen Jahr vielen Ukrainern, die nach Zwettl geflüchtet sind. Für sie organisierte die Volkshochschule Zwettl gratis Sprachkurse. Verantwortlich dafür ist ein Trio: Claudia Lintner, Johann Krapfenbauer und Christl Mayerhofer unterrichteten bis heute 50 Ukrainer. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz bedankte sich VHS-Mitarbeiterin Monika Führer-Kolm mit einem kleinen Geschenk und einem gemeinsamen Mittagessen.

„Wäre selbst für jede Hilfe dankbar“

„Wenn ich in einem fremden Land der Sprache nicht mächtig wäre, dann wäre ich über jede Hilfe dankbar“, erklärt Claudia Lintner. Sie ist Lehrerin und besitzt die Ausbildung „Deutsch als Zweitsprache“. „Das war dann für mich aufgelegt.“ Johann Krapfenbauer und Christl Mayerhofer gaben bereits ab 2015 Sprachkurse für geflüchtete Syrer. Anfangs unterrichteten die drei jeweils etwa 15 Personen pro Kurs.

Die Sprachbarriere war nicht immer leicht: „Oft hat das Handy übersetzt, wenn manche Teilnehmer auch kein Englisch sprechen konnten. Man kommuniziert dann auch mit Händen und Füßen, irgendwie geht das dann immer“, erinnert sich Johann Krapfenbauer. Aktuell hat der Bedarf etwas nachgelassen, einzig Johann Krapfenbauer leitet noch einen Deutschkurs für Ukrainer.

Acht Mal pro Tag im Luftschutzbunker

Nicht nur die Teilnehmer gewannen durch die Sprachkurse, sondern auch ihre Lehrer: „Man profitiert sehr von einer anderen Kultur, sofern man sich darauf einlässt“, erklärt Lintner. Ihre Kollegin ergänzt lachend: „Ich habe als Pensionistin jeden Tag etwas Neues gelernt und sei es der Umgang mit dem Whiteboard in der Schule.“ Im Gespräch mit ihren Schützlingen rücken auch deren Erfahrungen mit dem Krieg näher, sagt Lintner: „Wenn dir die Kinder ihre Fluchtroute auf Deutsch erklären und dir davon schildern, wie sie noch im Schulunterricht in der Ukraine bis zu acht Mal pro Tag in den Luftschutzbunker mussten, dann ist das ein Wahnsinn.“

„Die Waldviertler Kartoplya“

Auch wenn für viele Schüler der Unterricht bereits geendet hat, sind einige von ihnen mit ihren Lehrern in Kontakt geblieben. So kommt es etwa immer wieder vor, dass Christl Mayerhofer eine SMS bekommt – zuletzt rund um Ostern, als eine ehemalige Schülerin ihre Familie in der Ukraine besucht hatte: „Sie schrieb mir ‚dann kommen wir nach Hause nach Zwettl‘, ist das nicht schön?“ Und noch etwas ist Mayerhofer aus ihrem Unterricht in Erinnerung geblieben: „Auch wenn die ukrainische Sprache und deren Schreibweise fast gar keine Parallelen zum Deutschen hat, wusste ich gleich, was eine ‚Kartoplya‘ sein muss – eine Kartoffel.“

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.