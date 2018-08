Die CD, die am 27. Juli im Gasthaus Höfinger in Arbesbach vorgestellt wurde, trägt den Titel: „Bis über die Grenzen – Brücken schlagen: Volksmusik und Dialekt“ und ist ein Projekt des Viertelfestivals Waldviertel 2018. Initiator Mischa Niemann, der an der Musikschule Groß Gerungs Steirische Harmonika und Violine unterrichtet, begrüßte die zahlreichen Gäste und führte durch den abwechslungsreichen Abend.

Vorerst erläuterte er das Projekt: Ein Ziel war es, junge Musiker bis an ihre Grenzen heranzuführen, sich mit ihren Lehrern Ziele zu setzen und die Jugend mit dem bodenständigen Dialekt vertraut zu machen. „Die CD gibt einen Einblick in unsere Volkskultur und in die Volksmusik von Niederösterreich.“ Für das Projektziel Dialekt hatte Mischa Niemann Leute interviewt, doch das klang zu „aufgesetzt“. So ließ er sie einfach erzählen, was authentischer war. Einige dieser Gespräche sind auch auf der CD.

Viele Helfer wirkten bei Produktion mit

Mischa Niemann dankte vor allem Ron Kienast, der die Aufnahmen und das Mastering durchführte. Dann folgten die Dankesworte an die vielen Helfer: Erich Krebs, der Direktor der Musikschule Groß Gerungs, hatte die Idee, die Produktion als Projekt des Viertelfestivals einzureichen. Sepp Schuster stellte die Technik zur Verfügung. Die Firma Waldsoft gestaltete das sehr ausführliche und informative Booklet, welches von Anita Niemann, Peter Hammerschmidt und Hildegard Lichtenwallner korrekturgelesen wurde. Um die Werbung kümmerten sich Arbesbachs Bürgermeister Alfred Hennerbichler sowie die Groß Gerungser Kulturgemeinderätin Liane Schuster und Uli Gaderer vom Willkommen-Verein Groß Gerungs.

Viertelfestival als bunter Gemüsegarten

Stefan Gartner, der Leiter des Viertelfestivals Niederösterreich, freute sich, dass er auch ein Projekt mit Volksmusik hat, denn „das Viertelfestival ist ein bunter Gemüsegarten“. Musikschul-Direktor Erich Krebs richtete seinen Dank an das Waldviertel-Festival für die Finanzierung und vor allem an zwei Personen, die den Löwenanteil der Arbeit machten: Ron Kienast war zuständig für die Aufnahmetechnik und hatte dafür bei ihm zuhause ein provisorisches Studio eingerichtet.

Von jedem Musikstück wurden vier bis fünf Aufnahmen gemacht, von denen er dann die beste aussuchte und das Mastering für die CD durchführte. Mischa Niemann erarbeitete die Arrangements, nahm die Mundartbeiträge auf und kümmerte sich um das Management.

Die CD enthält insgesamt 29 Aufnahmen, davon zwölf Mundartbeiträge („Musik der Mundart“). Einige Stücke konnten nicht live gespielt werden, da manche Musiker an diesem Abend verhindert waren. Auch zwei Mundartgedichte wurden von Frieda Rametsteiner und Hilde Auer präsentiert.

Kaufen kann man die CD bei den Gemeindeämtern und in den Geschäften in Arbesbach und Groß Gerungs und im Haus der Regionen in Krems-Stein, bestellten kann man sie über die Volkskultur NÖ. Mit dem Kauf der CD unterstützt man gleichzeitig das Rote Kreuz Arbesbach.