Kartoffelsuppe kochen mit Oma

Die 2. Schulklasse baute vor dem Sommer mit Klassenlehrerin VL Martina Smejkal Kartoffeln in der Schule an. Im Herbst wurden diese geerntet und gemeinsam mit zwei Omas (Leopoldine Scharf und Anna Litschauer) von Kindern der Klasse und der Community Nurse verarbeitet. Alle 19 Schulkinder halfen beim Schälen, Waschen und Schneiden der Kartoffeln zusammen und stellten ihr Können unter Beweis. Die Suppe wurde anschließend von den Omas fertiggekocht und an die Kinder ausgeschenkt. Nach dem gemeinsamen Essen der Suppe wurden die drei Helferinnen von den Kindern mit einer liebevoll gestalteten Gesangseinlage überrascht.

Mit diesem generationenübergreifenden Projekt konnten die Kinder erleben, wie sich selbst angebaute Lebensmittel verarbeiten lassen und welche Tipps und Rezepte die Omas auf Lager haben. Danke für diesen schönen Vormittag!