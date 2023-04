Volksschullehrerin Eva Wanko ist Schulrätin

Bei einer sehr stimmigen und herzlichen Feier überreichte Bildungsmanager Alfred Grünstäudl am 27. März das Dekret zur Verleihung des Amtstitels „Schulrätin“ an die seit 32 Jahren an der Schule tätige und in der gesamten Schulpartnerschaft sehr beliebte Pädagogin Eva Wanko.

In ihren Laudationen betonten sowohl Grünstäudl als auch Schulleiterin Heidi Rosenmayr die außergewöhnlichen Leistungen der frischgebackenen Schulrätin im Hinblick auf Zusatzausbildungen. Ihre kompetente und mit viel Liebe gestaltete Unterrichtsarbeit hat sie gemeinsam mit ihrer sonnigen und positiven Persönlichkeit zur Säule und zum Vorbild an dieser Schule werden lassen.

Neben anwesenden Familienmitgliedern gratulierten auch die gesamte Kollegenschaft, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hauses, Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller und Personalvertreterin Conny Ledermüller. Der Kinderchor „Minivoices“ unter der Leitung von Joachim Adolf sorgte für die musikalische Untermalung.

