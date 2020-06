Ein 36-jähriger Zwettler kaufte kurz vor 15 Uhr im Industriegebiet von Zwettl bei einem Stand eine Steige Erdbeeren und stieg damit in seinen Wagen. Laut Polizei setzte er den Blinker links, sah in den Rückspiegel und fuhr in die Anton Gareis-Straße in Richtung Franz Eigl-Straße ein.

Zum diesem Zeitpunkt lenkte ein 50-Jähriger aus der Gemeinde Rappottenstein einen Bus von der Anre-Freyskorn-Straße in die Anton Gareis-Straße und musste aufgrund des ausparkenden Autos des Zwettlers eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kippte ein 54-jähriger Fahrgast, der in der zweiten Busreihe gesessen ist, nach vorne und stieß mit dem Kopf an den Sitz davor. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw, in dem sich auch der Vater des Zwettlers befunden hat, und des Busses kam es nicht. Alkohol war bei diesem Zwischenfall nicht im Spiel.