Die Stimme kannten vermutlich alle Besucher, live erlebt hatten ihn die meisten zum ersten Mal: Gernot Kulis präsentierte am 28. September sein Programm „Herkulis“.

Der „Ö3-Callboy“ präsentierte Wuchtln aus seinem Alltag. Einige Klischees waren zwar etwas altbacken, kamen aber sympathisch humorvoll rüber. So begibt sich Kulis etwa an einer Stelle auf die Suche nach einem Baumarktverkäufer, der unauffindbar ist. Kulis wird schließlich fündig und entdeckt in der Türenabteilung ein eigenes Kammerl, voll von Verkäufern, die auf der Flucht vor den Kunden sind.

Erfrischend witzig waren kurze Familienanekdoten, etwa wenn er als Kind seinem Vater stets die Bierflasche mit den Zähnen öffnen musste. Mit ausgeschlagenen Zähnen (Tic Tacs) marschiert er zum Zahnarzt, der nicht ihm, sondern seinem Vater das Rezept ausstellt: Dosenbier. Zwischen den Episoden streute Kulis immer wieder aufgenommene Streich-Telefonanrufe, mit denen er berühmt wurde.

Kulis zog an diesem Abend auch das Fazit: Die Götter sind unter uns. Er selbst sei nicht Herkules, der von Zeus in einem dreitägigen Liebesakt im Himmelsbett, sondern „Herkulis“, der in zwei Minuten auf der Waschmaschine gezeugt wurde. Auch Politisches verwob er in dieses Szenario. So sei Stefan Petzner mit Ikarus gleichzusetzen. Dieser flog bekanntlich zu nahe an der Sonne und verbrühte sich. „Wennst neben dem Petzner stehst, wirst braun – so oder so“, meinte Kulis.