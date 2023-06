Partystimmung bei „Sommerwiesn“-Fest in Echsenbach

Der SC Hartl Haus und die Feuerwehr Echsenbach konnten am Wochenende wieder zu einer Großveranstaltung einladen, der „Sommerwiesn 2023“. Perfekte Temperaturen an allen Festtagen sorgten für enormen Besuch und beste Stimmung.

Mit dem Firmenabend am Freitag, musikalisch begleitet von der bekannten fetzigen Musikgruppen “dogehta-Blech & blechcrasch“, und dem offiziellen Bieranstich begannen die turbulenten Festtage. An der Schirmbar herrschte von Anfang an dichtes Gedränge und in der Weinstube trafen sich die Gäste, um erlesene Weine zu genießen. Die Jugend verabredete sich in der Disco, wo der international bekannten DJ den Gästen mit aktualen Songs so richtig einheizte. Die Wiesnparty im Festzelt war am Samstag mit der Musikgruppe „ELCHOS“ die Unterhaltungsattraktion für den Abend. Bürgermeister Josef Baireder, Hartl Haus Direktor Peter Suter, Altbürgermeister Johann Lehr, FF-Kommandant Jürgen Stundner, Abschnittskommandant-Stellvertreter Michael Hartner, ÖKB-Obmann Gerhard Schrefel wurden unter den Gästen gesichtet.

Am Sonntag zelebrierte Pfarrer Richard die Festmesse, welche vom Musikverein Echsenbach, musikalisch und gesanglich von Tanja Baireder und Andreas Kletzl stimmungsvoll untermalt wurde. Im Anschluss sorgte die Musikkapelle Echsenbach für heitere Stimmung beim Frühschoppen. Kulinarisch verwöhnten die Veranstalter die Gäste mit zahlreichen Wiesenschmankerln, bei denen die traditionelle Bierbrezen nicht fehlen durften. Am vom ÖKB Echsenbach eingerichteten Schießstand versuchten die Besucher beim traditionellen Herzerl-Schießen ihr Glück. Nicht zu vergessen die Kaffeestube, wo wohlschmeckende, hausgemachte Mehlspeisen mit Kaffee zum Verweilen einluden. Der Samstagnachmittag stand im Zeichen der „Kleinen Wiesengäste“. Ringelspiel und ermäßigte Preise im Vergnügungspark sorgten für vollen Betrieb bei Autodrom und den Spielgeräten.