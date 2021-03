Spannung pur in Graz! Die URW Waldviertel ging am Mittwochabend beim AVL-Halbfinal-Auftakt gegen UVC Graz als Sieger des Fünf-Satz-Krimis hervor. Die Nordmänner stellten damit in der "Best of Five"-Serie auf 1:0, können jetzt am Samstag beim Heimspiel in der Zwettler Stadthalle schon für eine kleine Vorentscheidung sorgen.

Im ersten Satz erwischten die Gäste den besseren Start und erspielten sich mit viel Druck sogleich einen Drei-Punkte-Vorsprung. Graz hatte Probleme in der Defensive und durch die starke Serviceleistung der Waldviertler kamen sie in Bedrängnis. Zusätzlich setzte Mitch Peciakowski seine Angreifer für eine blockfreie Schlagbahn perfekt ein.

Auftakt knapp an Graz

Doch zwei Asse von Aufspieler Josè Jardim in Folge und die anschließenden Annahmeprobleme ließen den Run abebben und Trainer Zdenek Smejkal musste seine Männer vom Feld holen. Infolge wechselte die Führung von 5:9 auf 12:9 zu Graz. Waldviertel gab aber nicht auf, wollte wieder anschließen und glich sogar zum 17:17 aus. In der finalen Phase bei 21:19 unterbrach Smejkal durch ein Timeout noch einmal kurz die Partie, doch der Zwei-Punkte-Rückstand konnte nicht mehr aufgeholt werden.

Nach dem Seitenwechsel riskierten beide Teams. Zunächst konnte sich aber keiner wirklich absetzen, obwohl die Blockleistung der Gäste wesentlich effizienter war als noch im Satz zuvor. Mitte des Satzes wurde jedoch der Block irritiert und Lorenz Koraimann zog zum 17:16 voll durch. Mit der Hereinnahme des eigentlich verletzten Bartos wechselte auch die Führung wieder zu Waldviertel.

Waldviertler schlagen zurück

In der Crunchtime vollzogen die Nordmänner zwar eine perfekte Netzarbeit, der Satz ging aber in die Verlängerung und war von Spannung nicht mehr zu überbieten. Drei Satzbälle wurden von Graz abgewehrt, den goldenen Punkt machte schlussendlich Marek Sulc mit einem mächtigen Angriff zum Satzausgleich.

Im dritten Satz fand Waldviertel wieder besser hinein. Nach drei erfolgreichen Blocks der Nordmänner musste Graz-Topscorer Pereira vom Feld - er kam mit seinen Angriffen nicht durch. Die schnelle frühe Führung war aber gleich wieder weg, als die Gastgeber die Bälle sehr durchdacht ins Feld der Waldviertler setzten. Bis zum Ausgleich von 19:19 hinkten sie Graz hinterher und Waldviertel punktete auch noch mit einem Servicefehler für die Murstädter zum 25:23.

Mit Turbo in den Entscheidungssatz

In der Satzpause gab es von Coach Smejkal nochmal taktische Anweisungen und er setzte Routinier und Teamkapitän Rudinei Boff als Diagonalangreifer ein, der gleich mit zwei Angriffspunkten brillierte. Aber einmal mehr waren es die Grazer, die die „big points“ machten. Waldviertel schaffte mit viel Geduld trotzdem den Ausgleich zum 15:15 und wurde sogar noch mit der 16:18-Führung bei starkem Block belohnt. Danach zündeten die Niederösterreicher den Turbo, legten einen Top-Angriff nach dem anderen hin und entschieden mit 19:25 den vierten Satz klar für sich.

Im Entscheidungssatz ging's ans Eingemachte und das merkte man auch. Auf beiden Seiten ging's heiß her und den Emotionen wurde freien Lauf gelassen. Es war ein Duell der Extraklasse, die Führung wechselte mehrmals aber es war kein Absetzen in Sicht. Bei 11:10 holte Smejkal sein Team vom Feld und schwor sie nochmal auf die finale Phase ein.

Auch dieser Satz ging in die Verlängerung. Bei 16:15 gab es bereits den zweiten Matchball für Graz, den die Nordmänner wieder erfolgreich abwehrten. Im dramatischen letzten Ballwechsel blockte der griechische Mittelblocker Vaiopoulos den ersten Matchball für die Nordmänner zum Matchgewinn.

Stimmen zum Spiel

„Es war ein richtiges Halbfinale und für die Zuschauer extrem spannend. Ich bin sehr positiv überrascht, wie mein Team hier heute gespielt hat. Wie meine Mannschaft die Umstellung löste, war sehr beeindruckend“, gratulierte URW-Manager Werner Hahn zum Sieg.

„Im Halbfinale geht es meistens emotional zu. Gegen Graz ist es immer ein hartes Spiel. Es wird auch in der Stadthalle Zwettl wieder ein Krimi zu sehen sein“, resümierte URW-Aufspieler Michal Peciakowski.

„Dieser Sieg war enorm wichtig für uns. Heute haben nur Kleinigkeiten entschieden. Wir mussten mit Intelligenz spielen und nicht nur mit Kraft“, war URW-Kapitän Rudinei Boff happy über den Sieg.

Johannes Kratz, UVC Graz (19 Punkte): „Wir hätten in vier Sätzen gewinnen müssen, da waren wir schon klar vorne… In der Toprunde konnten wir in Zwettl gewinnen, die Halle liegt uns. Wir werden alles versuchen!“