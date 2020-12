2020 ist für die Union Raiffeisen Waldviertel ein Auf und Ab. Denn am Anfang steht mit dem MEVZA-Finalturnier in Zwettl ein absoluter Meilenstein der URW-Geschichte. Am 4. und 5. März kommt die Volleyball-Elite Mitteleuropas in der Zwettler Stadthalle zusammen – und URW ist mittendrin, wird Dritter hinter Sieger Ljubljana und Zagreb.

Wenige Tage danach steht aber alles still…

Lockdown kostet Vizemeistertitel

Der Lockdown bringt auch den Spitzensport zum Erliegen. Die AVL wird nicht mehr fertig gespielt, als Endstand gilt die Tabelle der Zwischenrunde, wodurch die Nordmänner erstmals seit drei Jahren nicht Vizemeister werden, sondern hinter Graz auf Rang drei abrutscht. Sehr zum Ärger von URW-Manager Werner Hahn: „Die Setzrunde dauerte gerade mal ein paar Spiele – und das zu einer Zeit, in der wir aufgrund der MEVZA-Partien 50 Prozent mehr Spiele als die anderen Mannschaften hatten. Der Grunddurchgang, wo wir Zweiter geworden sind, hat mehrere Monate gedauert, da hat jeder zweimal gegen jeden gespielt…“

Der Saisonabbruch bringt aber nicht nur sportliche Einbußen, sondern auch finanzielle. Fehlende Heimspiele vor traditionell vollem Haus, das fehlende Sportlerfest im Sommer – man muss den Gürtel ab dem Sommer enger schnallen. Letztlich gelingt aber auch das.

Nach 40 Jahren: Atteneder hört auf

Obwohl bei den Nordmännern im Sommer eine Ära zu Ende geht. Nach über 40 Jahren zieht Obfrau Silvia Atteneder nämlich Ende Juni einen Schlussstrich, zieht sich aus dem Vorstand zurück. Sie ist seit den Anfangstagen des Vereins dabei, als der Arbesbacher Gemeindearzt Wolfgang Tscherne den Volleyballverein Arbesbach gründet. „Ich habe zum Telefonhörer gegriffen und dem Obmann gefragt, ob ich nicht seinen Job machen könnte. Ich spürte, dass da mehr möglich ist. Er war so nett und hat mir das Amt überlassen“, schmunzelt Atteneder im Abschlussinterview mit der NÖN.

Unter ihrer Führung entwächst der Verein bald Arbesbach, dockt in Groß Gerungs an, „Waldviertel“ wandert in den Namen und dann folgt die Übersiedlung nach Zwettl in die Sporthalle, wegen deren Bau Atteneder ihren Rückzugsgedanken um ein paar Jahre nach hinten verschiebt. Begleitet werden die infrastrukturellen Verbesserungen vom stetigen sportlichen Aufstieg bis zur Nummer zwei in Volleyball-Österreich.

Doppelspitze übernimmt

An dieser Stelle übernimmt am 26. Juni eine neue Doppelspitze die URW Waldviertel. Mit Peter Kirchmayr stößt ein Quereinsteiger als Obmann zum Verein – ihm zur Seite steht mit dem langjährigen Manager Werner Hahn als geschäftsführender Obmann. „Meine Hoffnung ist, dass wir sportlich dort anschließen, wo wir vor Corona aufgehört haben“, sagt Kirchmayr im ersten NÖN-Gespräch.

Das gelingt trotz aller Herausforderungen in Kader- und der Finanzplanung. Der Saisonauftakt in die MEVZA-Liga zeigt, dass man weiter zu den Top-Teams gehört, Ansagen in Richtung AVL-Meistertitel gibt es aber keine. Die Situation bleibt über den Herbst angespannt. Bei den Spielen sind keine Zuschauer erlaubt, wodurch Eintrittsgelder und Gastronomieeinnahmen ausbleiben. Dazu kommen coronabedingte Absagen. Hoffnung für 2020: der Impfstoff.

Einen Rückblick auf weitere sportliche Höhepunkte des Jahres 2020 findet ihr in der NÖN-Printausgabe und im ePaper vom 30. Dezember 2020.