Der Derbysieg bildete den Schlusspunkt des Grunddurchgangs in der Austrian Volley League, die für die Waldviertler am Ende von Schmerzen geprägt war. „Die Burschen haben nochmal alles rausgehaut. Wir haben nur mehr sieben Spieler zur Verfügung gehabt und Leon Binder hat den Libero gemacht“, erklärt Manager Werner Hahn.

Lars Bornemann trat für die Nordmänner an, obwohl auch den Deutsch-Kanadier eine unangenehme Blessur plagte. „Die anderen Verletzten waren sowieso Totalausfälle. Dass wir das 3:0 gewinnen, hätte keiner geglaubt“, meint Hahn, dürfte die Rechnung aber ohne seine Obfrau gemacht haben. „Ich habe dem Werner vorm Spiel gesagt, dass wir 3:0 gewinnen“, lacht Silvia Atteneder, nachdem die Akteure am Parkett ihre Zuversicht belohnten. „Der Trainer hat es verstanden, die restlichen Burschen so aufzustellen, dass es funktioniert. Er hat tolle Arbeit geleistet.“

Mit den Ergebnissen im Grunddurchgang sei sie „voll zufrieden“, wichtiger sei ihr aber eine funktionierende Mannschaft. „Ich will, dass sie eine Gemeinschaft sind und harmonieren, und kann jetzt sagen, sie sind eine anständige und angenehme Mannschaft. Vorgaben mache ich nicht.“ Die machte dafür Werner Hahn und sah seine Zielsetzung im Herbst trotz aller Probleme am Schluss sogar übertroffen. „Wir stehen da mit drei Punkten mehr als erhofft, haben gegen Aich/Dob gewonnen und gegen Graz sogar zweimal. Das war nicht zu erwarten“, strahlt er.

Nur Arthur Darmois steht vor Rückkehr

Vor der finalen Phase, die heuer sechs Runden in der Gruppe der besten vier Vereine vorsieht, bevor es in die klassischen K.O.-Duelle geht, nutzen die Nordmänner die Feiertage zum Durchschnaufen. „Jetzt kommt es drauf an, gut zu regenerieren. Ende Jänner, Anfang Februar braucht man eine gute Mannschaft, die voll im Saft steht“, weiß Hahn. Schon am fünften Jänner muss die Mannschaft auswärts gegen Tabellenführer Aich/Dob ran. Vor einer Rückkehr steht derzeit nur der Franzose Arthur Darmois. „Er und Bornemann sind am besten Weg“, sagt Hahn. „Bei Szarek, Siwczyk und Fullerton ist es ein längeres Projekt, wir sind mit ihnen bei vielen Spezialisten. Wenn wir mehr wissen, wird es eine Entscheidung geben, wie wir als Verein reagieren müssen.“