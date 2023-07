Schweiggers besucht Treffen am Ursprung der Mährischen Thaya

Seit Jahren wird Anfang Juli am Ursprung der Mährischen Thaya in der Gemeinde Panenská Rozsička eine Andacht und Messe gehalten, in der speziell für alle Menschen aus Österreich und Tschechien gebetet wird, die am Fluss Thaya leben.

Zur gemeinsamen Messe am Ursprung der Mährischen Thaya in Panenská Rozčická kam erstmals auch eine Delegation aus Schweiggers, jener Gemeinde, in der bekanntlich die Deutsche Thaya entspringt. Bürgermeister Josef Schaden und sein Team waren mit dem Rad angereist. Geistlichkeit und Gemeinde freuten sich über den Besuch aus Österreich, die eine Flasche Wasser vom Ursprung des Schwesternflusses in Schweiggers mitgebracht hatten.

Die Segenswünsche spendeten neben der örtlichen Geistlichkeit auch der Pfarrer von Telč und von Znaim. Bürgermeister Josef Schaden, Vizebürgermeister Günther Prinz und Projektmanager Thomas Samhaber wurden spontan in die Gestaltung der Messfeier eingeladen. Die Rund 100 Teilnehmer/innen nahmen es mit großer Freude auf. Die Gemeindevertreter aus dem Waldviertel nutzten das Treffen für einen weiteren Erfahrungsaustausch mit Bürgermeister Bohumil Novák und Vizebürgermeister Luboš Mareček und Dolmetsch Jan Zach, versicherten die Fortsetzung der begonnenen Zusammenarbeit. Allseits gelobt wurde die nette Feier und die liebevolle Gestaltung des Platzes des Ursprungs.

Das Team konnte sich an diesem sonnigen Vormittag viel Inspirationen und Motivation holen, für das Projekt der Neugestaltung des Thayaursprungs, das gerade im Förderprogramm LEADER von Gemeinde mit dem VV Schweiggers, begleitet von ILD Temper-Samhaber umgesetzt wird.