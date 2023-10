Von Hausbesitzer gelöscht Leichtfahrzeug ging in Purrath in Flammen auf

Das Leichtfahrzeug wurde durch die Flammen schwer beschädigt. Foto: FF Arbesbach

E in Leichtfahrzeug ging gestern (17. Oktober) kurz nach 19 Uhr bei einem Bauernhof in Purrath in Flammen auf. Der Brand konnte von den Hofbesitzern gelöst werden. Der Fahrer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.