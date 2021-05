Adrian Goiginger ist derzeit wieder als Regisseur aktiv. Nach „Die Beste aller Welten“ verfilmt er die wahre Geschichte eines jungen österreichischen Soldaten, der im Zweiten Weltkrieg einen Fuchswelpen trifft und durch die innige Freundschaft mit ihm den Glauben an die Liebe findet. Einen Teil des Films siedelt Goiginger in Zwettl an.

Bei diesem Streifen, der 2022 in die Kinos kommen wird, erzählt der Erfolgsregisseur die wahre Geschichte seines Pinzgauer Urgroßvaters Franz Streitberger, der als junger Motorradkurier des Österreichischen Bundesheeres mit dem „Anschluss“ in die Wehrmacht eingegliedert wurde. Der introvertierte junge Soldat trifft zu Kriegsbeginn auf einen verwundeten Fuchswelpen, den er versorgt und den er ins besetzte Frankreich mitnimmt.

Und genau einen Teil von Frankreich verlegt Goiginger ins Waldviertel, sprich nach Zwettl. „Es schaut hier genauso aus, wie wir es für unseren Film brauchen. Hier finden wir einen Fluss und eine alte Brücke. Das passt perfekt“, betont Goiginger gegenüber der NÖN.

Fan von der Landschaft, aber auch vom Bier

Er war bereits selbst vor Ort – das erste Mal übrigens – und hat Proben durchgeführt. „Ich bin wirklich fasziniert. Das Stift Zwettl ist eine echt spannende Location mit historischem Hintergrund.“ Für den Film „Der Wolf“ wird dieses Areal auch „historisch“ adaptiert und in die Kriegszeit versetzt. Laut Goiginger kommen sogar die Straßenschilder für die Dreharbeiten weg. „Wir drehen hier auch einen Zug der Kriegsgefangenen, das wir sicherlich spannend“, verrät Goiginger, der sich durchaus einmal ein paar Urlaubstage in Zwettl gönnen will. „Die Gegend ist toll, das Bier schmeckt hervorragend. Aber das habe ich schon gewusst, bevor ich nach Zwettl gekommen bin.“

Der Streifen „Der Wolf“ soll im Juni abgedreht werden. Begonnen wurde damit am 21. April. Schauplätze dazu gibt es in Nordrhein-Westfahlen, auf der Insel Amrum, im Raum St. Pölten, in Zwettl und im Pinzgau, wo sein Urgroßvater gelebt hat. Schon als Teenager in Saalfelden war Adrian Goiginger fasziniert von der berührenden Freundschaft zwischen seinem Urgroßvater und dem Fuchs. Schon damals sei der Plan entstanden, ein Drehbuch daraus zu machen. Jetzt, nach jahrelanger, intensiver Vorbereitung, wird das Projekt als Kinofilm realisiert.

In der Rolle des Franz Streitberger ist Simon Morzé zu sehen. Mit dabei ist unter anderem auch Karl Markovics.

„Für mich geht ein großer Traum in Erfüllung. Mein Urgroßvater wurde 100 Jahre alt, und bis zu seinem Tod im Jahr 2016 erzählte er mir die tragischen und hoffnungsvollen Episoden aus seinem Leben. Ich setze große Erwartungen in diesen Film, es ist ja auch ein großes Projekt“, meint Goiginger.