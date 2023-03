Schönbacher Landarztpraxis wird nun frei

Nur noch wenige Wochen wird der langjährige Arzt Friedrich Wagner seine Ordination in Schönbach führen. Mit Ende März tritt der 65-Jährige seine Pension an. Nachfolger gibt es noch keinen.

Seit 1991 ist Friedrich Wagner Landarzt in Schönbach. „Ich habe damals die Ordination von Friedrich Mikesch übernommen. Den Schritt habe ich nie bereut“, betont Wagner, der in Gradnitz bei Zwettl lebt und seit jeher mit der Stadt verbunden ist. Hier ging er zur Schule, maturierte am Gymnasium und absolvierte nach dem Medizinstudium in Wien im Krankenhaus Zwettl seine Turnusausbildung. Danach war er als Sekundar- und Notarzt in Zwettl tätig, ehe es ihn beruflich nach Schönbach verschlagen hat.

In Schönbach habe er viele Freunde gefunden und immer sehr gut mit der Gemeinde zusammengearbeitet. „In den 42 Jahren meines Wirkens als Landarzt hat sich natürlich vieles verändert, auch einiges zum Guten“, betont Wagner.

Heute sind die Patienten mobiler

Anfangs habe er rund um die Uhr Bereitschaftsdienst gehabt, auch an jedem dritten Wochenende, und wenn einer der drei Ärzte des Sprengels auf Urlaub war oder ausgefallen ist, gab es öfter einen Dienst am Wochenende. „Es gab auch nur einen freien Tag pro Woche.“

Für seine Patienten war er über Arbesbach und Rappottenstein hinaus oder bis Gschwendt zuständig und unterwegs. „Heute sind die Patienten mobiler, es gibt weniger Hausbesuche“, so Wagner, der im Winter auch einige Male die Hilfe von Landwirten in Anspruch nehmen musste, wenn sein Auto im Schnee steckengeblieben ist. „Mein Vorgänger ist sogar mit einem selbst gebauten Motorschlitten auf Visite gefahren. Das ist mir zum Glück erspart geblieben“, lacht er.

Mit dem Einzug des Internets sei in der Ordination zwar vieles einfacher geworden, aber durch die immer umfangreicher werdende Bürokratie gebe es nicht mehr viel Zeit für die Patienten. „Das ist nach wie vor eine Herausforderung“, betont Wagner, der schon viele Patienten von der Geburt bis zum Tod betreut hat und es jetzt mit der nächsten und übernächsten Generation zu tun hat. „In all den Jahren hat es viele positive und auch unglückliche Geschichten gegeben. Als Geburtshelfer brauchte ich bisher noch nicht tätig werden.“

Abschied fällt schwer

Aber: „Ich bin froh, dass meine Patienten von den Kollegen weiter betreut werden. Für meine Assistentin Andrea Fröschl tut es mir leid. Sie ist auch schon 22 Jahre Tag für Tag für meine Patienten zuverlässig im Einsatz. Ab April hängt sie beruflich in der Luft.“ Er selbst wird im Ruhestand seinen großen Garten betreuen, reisen und wandern. „Fad wird mir nicht.“

Dass es trotz vieler Bemühungen noch keinen Nachfolger für seine Ordination gibt, macht ihn traurig und auch etwas wütend. „Hier hat die Politik total versagt und das System an die Wand gefahren. Schon vor 20 Jahren war bekannt, dass die Zeit kommt, wo viele Ärzte in Pension gehen. Getan wurde nichts.“ Die Hoffnung gibt er trotzdem nicht auf: „Landarzt zu sein, ist eine sehr schöne Aufgabe, man lernt Familien kennen und betreut diese über Jahre. Man kann auch sehr viel für die Patienten tun, die dankbar dafür sind. Diese Verbindung zwischen Arzt und Patienten gibt es in einem Krankenhaus nicht.“

Bis Ende März ist Friedrich Wagner noch in Schönbach im Einsatz, was dann kommt, sei noch ungewiss. „Leider beobachte ich, dass immer mehr Arztstellen nicht besetzt werden können. Vielleicht ist meine doch nicht darunter.“

