Betonwerk: „Über Inklusion wird viel geredet. Aber es geht um das Tun“

Das BhW NÖ hat zum fünften Mal die Auszeichnung vergeben, überreicht wurden elf Preise in sechs Kategorien von den Landesräten Ludwig Schleritzko und Christiane Teschl-Hofmeister vergangenen Freitag im Panorama-Saal der Hypo-Landesbank. In der Kategorie Arbeit und Innovation wurde das Betonwerk Jungwirth aus Rappottenstein für „Mission Inklusion“ ausgezeichnet. Wie mehrfach berichtet, beschäftigt das Betonwerk Menschen mit Down-Syndrom. Die Familie hat zudem auch den Verein „Hands up for Down“ gegründet und arbeitet gerade an der Etablierung eines Lokals, des Cafés Down.

Die Firma Jungwirth hat es sich als Familienbetrieb zur Aufgabe gemacht, an ihren Standorten in Rappottenstein und Grünbach je eine Person mit Trisomie anzustellen. Dem Ehepaar Jungwirth war dies ein Herzensanliegen. Damit dies auch wirklich funktioniert, wurde die Belegschaft auf ein spezielles Seminar geschickt, um den richtigen Umgang mit Trisomie-Personen zu lernen. Jakob und Gerhard sind dadurch bestens integriert und vollwertige Mitglieder des Teams. Das ist die Mission Inklusion - ein gelungenes Vorzeigebeispiel für Inklusion am Arbeitsplatz.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Dieser Preis ist eine Anerkennung für unsere Arbeit. Über Inklusion wird so viel geredet. Aber es geht um das Tun. Wir wollen ein Miteinander schaffen“, so Kathrin Jungwirth zur NÖN.

Das BhW vergab Preise in den sechs Kategorien Gemeinden, Bildung/Medien/Kommunikation, Kultur und Tourismus, Freizeit und Veranstaltungen, Arbeit und Innovation sowie Digitale Barrierefreiheit.