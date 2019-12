Was 2020 für den Bezirk Zwettl zu bieten hat, durchleuchtete die NÖN.

Bauprojekte. Fleißig gebaut wird auch im Bezirk 2020. So erfolgte bereits der Startschuss für die neue Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Zwettl. Zwei Millionen Euro werden in die zweigeschossige Schule für bis zu 90 Schüler investiert. Die Eröffnung ist für Ende 2020 geplant.

Bei Hartl Haus in Echsenbach liegen die Arbeiten an der 5.300 Quadratmeter großen neuen Produktionshalle im Zeitplan. Die Eröffnung der neuen Bautischlerei ist für das Frühjahr geplant. Auch die Bauarbeiten an der zwölf Meter hohen Zimmereihalle bei der Georg Fessl GmbH in Rudmanns sollen bis Anfang 2020 abgeschlossen werden. Sie wird 2.000 Quadratmeter Fläche für die Produktion und weitere 300 Quadratmeter Platz für Büro und Allgemeinräume bieten.

Pulsierende Partys. Auch für Feierhungrige bietet 2020 viele Höhepunkte. Drei Tage lang können sich Besucher des Zwettler Braustadtfestes ab 12. Juni durch regionale Kulinarik durchkosten. Die Wasserrettung Allentsteig lädt am 3. Juli zur Baywatch-Party ein und am 27. März findet in Ottenschlag das Frühlingsfest des Musikvereins statt. Allen Grund zum Feiern hat die Feuerwehr in Ottenschlag: Sie lädt ab 24. Juli wieder zu ihrem Sommerfest. Außerdem findet am 14. Juni der Abschnittsfeuerwehrtag sowie ein Fest zu 150 Jahre FF Ottenschlag statt.

Kulturelle Höhepunkte. Auch 2020 wird der Bezirk wieder ein breit gefächertes kulturelles Angebot bieten. So feiert etwa der Kulturverein „Syrnau“ sein zehnjähriges Bestehen. Gefeiert wird das am 24. Oktober im sparkasse.event.raum in Zwettl beim Konzert „SyrnauTen“ der Lokalmatadore. Auch die Jeunesse lädt wieder ein, etwa zum „Hamamelis Quartett“ am 16. April oder zum Konzert von Benjamin Herzl und Ingmar Lazar am 13. Mai.

Ein Schmankerl ist die Jubiläumsshow „maschek XX - 20 Jahre drüberreden“ am 12. März im Zwettler Stadtsaal.

Ein Frühlingskonzert des Musikvereins Groß Gerungs lädt am 18. April zu symphonischer und klassischer Blasmusik sowie Musik aus Film, Musical und Hitparade. Im Alten Rathaus findet am 27. März die NöART-Ausstellung „Das Leben ist schön“ statt und am 22. Oktober spricht der Meteorologe und Leiter der ORF TV-Wetter-Redaktion Marcus Wadsak im Rahmen von „30 Jahre Volkshochschule Groß Gerungs“ im Rathaussaal zum Thema „Klimawandel und Klimakatastrophe“. In Ottenschlag erzählt der Abenteurer Helmut Pichler am 13. März über Sambesi, den Fluss in Afrika.

In Allentsteig findet am 9. Mai das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle statt.

Baustellen. Laut der Straßenbauabteilung 8 in Waidhofen kann man sich über einen „Baustellensommer“ auf den Landesstraßen im Bezirk Zwettl einstellen. Welche Straßenzüge dabei in Angriff genommen werden, steht noch nicht fest. Derzeit werde noch am Bauprogramm für 2020 gearbeitet. Präsentiert soll dieses bis Ende Jänner werden.

Die Zwettler Innenstadt soll eine Begegnungszone bekommen. Bei den Arbeiten wird der Verkehr umgeleitet. Die erste Ausbauphase startet Ende März/Anfang April und dauert laut Mold zwischen sechs und acht Wochen. Pkw gelangen über die Untere Landstraße vor Blumen Steininger rechts über den Hauptplatz in Richtung Hamerlingstraße. Zwischen der Dreifaltigkeitssäule und der Häuserfront auf Seite der Goldenen Rose werden zwei Fahrspuren eingezeichnet, um den Verkehr um die Postkreuzung herum zu leiten.

In einer zweiten Bauphase wird die Untere Landstraße ab dem Café Süd bis zum s‘Beisl für den Verkehr gesperrt. Der Postberg wird in dieser Zeit wieder zweispurig geführt. Der Verkehr über Landstraße und Hauptplatz wird wieder normal geleitet. Auch der Dreifaltigkeitsplatz wird dann wieder zur gewohnten Fußgängerzone.

Die Umfahrung Großglobnitz/Kleinpoppen nähert sich im kommenden Jahr mit großen Schritten. 2020 erfolgt die Umweltverträglichkeitsprüfung für die eingereichten Pläne. Die Umfahrung von Großglobnitz und Kleinpoppen wird 8,5 Kilometer lang sein und über zehn Brückenbauwerke verfügen. Damit könne eine Verbindung von Zwettl nach Vitis ohne einer Ortsdurchfahrt entstehen.

Modernisierung im Bezirk. Am Truppenübungsplatz Allentsteig soll 2020 ein splittergeschütztes Löschfahrzeug angeschafft werden, um Brände zu bekämpfen. In der Südregion wird der Lebensweg erneuert, außerdem ist eine Wandernadel als Auszeichnung geplant.

Eine Premiere gibt es in Schwarzenau: Dort ist für 2020 die erste Kinderfeuerwehr im Bezirk Zwettl geplant.