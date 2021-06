Der Benefizverein Waldhausen mit Obmann Klaus Neumüller und Organisator Willi Stöcklhuber lud zu einer Besprechung ein. Die Tagesordnungspunkte waren ein Rückblick, eine Vorschau sowie die Diskussion über die Abhaltung einer Neuwahl des Vorstands.

Im Rahmen des Treffens wurden auch gleich ein paar anstehende Veranstaltungen fixiert. So soll das Entenrennen mit dem Sportclub Renz Kottes am 16. Juni um 14.30 Uhr über die Bühne gehen. Um 17 Uhr ist der Anpfiff für ein Benefizspiel mit den All Stars Kottes und dem Club NÖ unter Kapitän Anton Pfeffer geplant. Ob der Waldviertler Advent heuer stattfindet, ist allerdings noch unsicher.

Stöcklhuber tritt als Organisator zurück

Beim Punkt Neuwahlen wurde vereinbart, dass der Vorstand einen Wahlvorschlag erarbeiten wird, denn Willi Stöcklhuber gab bekannt, dass er nicht mehr als Organisationsreferent zur Verfügung stehen wird. Bürgermeister Christian Seper dankte Stöcklhuber für sein unermüdliches Wirken in den vielen Jahren als guter Geist des Vereins und meinte, dass dieser auch ein wichtiger Werbeträger der Gemeinde sei, der weit über die Grenzen des Waldviertels bekannt ist.

Einen großen Rückblick auf die Geschichte des Vereins gab es ebenfalls. Im Jahr 2002 gründete Willi Stöcklhuber mit viel Herz den Benefizverein, um sozial Schwache und unverschuldet in Not geratene Menschen in der Region zu unterstützen. Zu den Schwerpunkten des Vereins zählen Veranstaltungen wie die Benefizgala und der Waldviertler Advent. Ein tragender Teil des Vereins sind die Sponsoren, aber auch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden, Feuerwehren und dem Roten Kreuz. Um alles bewältigen zu können, zählt der Verein auf seine Vorstandsmitglieder und viele freiwillige Helfer.

Immer dabei sind seit jeher auch die Musikanten Martin Huber, Gerhard Maier und Hermann Moser, die für einen schwungvollen Ausklang sorgen. Etwas Besonderes für den Verein war die Verleihung des Löwenherz-Preises 2012 von Pro-Niederösterreich. Aufgrund des sozialen Engagements wurde der Verein von der Löwenherz-Jury aus 120 Einreichungen aus NÖ ausgewählt und konnte somit in der Kategorie „Kommunale Projekte“ den ersten Preis erzielen. Die Löwenherz-Statuette sowie der Geldpreis von 2.500 Euro wurde 2012 in St. Pölten vom damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer überreicht.