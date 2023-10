Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit in Ottenschlag am Programm

„Das Programm trägt zur nachhaltigen Lebensstiländerung bei“, erklärte Projektleiterin Stefanie Mader-Wagner von „Tut gut Niederösterreich“ als am 21. März gestartet wurde. Mit vielen Informationen und praktischen Beispielen begleiteten vier Trainer die Gruppe. Die Physiotherapeuten Brigitte Danzinger und Roman Cirulnikov waren für den Bereich Bewegung zuständig. Diätologin Iris Grünstäudl informierte über alles Wissenswerte im Bereich Ernährung. Psychotherapeutin Maria Kratochvil sorgte sich um die mentale Gesundheit. Zu Beginn, in der Mitte und am Ende des Programms wurden bei jedem Teilnehmer verschiedene Werte durch eine Bioelektrische Impedanzanalyse ermittelt.

Viel Spaß hat das gemeinsame Kochen gemacht. Dabei hatte jeder Teilnehmer die Aufgabe, ein gesundes Gericht herzustellen. Gemeinsam wurden die Speisen dann verkostet. Eine Erfahrung aus den vielen Ernährungsinformationen ist, dass die Menge und die Zusammensetzung der aufgenommenen Nahrung für die Erhaltung der Gesundheit entscheidend sind. Dass Bewegung vor allem Spaß machen muss, vermittelte Trainerin Brigitte Danzinger. Langsame, intensive und richtig ausgeführte Übungen tragen viel zur Körperstärkung bei. Dass Körper und Geist eine Einheit sind, konnten die Teilnehmer im Bereich mentale Gesundheit kennenlernen.

Beim Abschlussabend im Gemeinschaftsraum des Schulzentrums war auch die zuständige Gemeinderätin Claudia Stöcklhuber und Beate Teuschl von der Gruppe Gesundes Ottenschlag anwesend, welche das Programm „Vorsorge aktiv“ gestartet hatten.