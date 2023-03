Vortrag in Echsenbach: „Wer entscheidet, wenn ich es nicht mehr kann?“

Kürzlich fand in Echsenbach ein Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht und Erwachsenenvertretung statt. Organisiert wurde der Vortrag von Community Nurse Marianne Zimm. Diplomsozialarbeiterin Elisabeth Lehr vom NÖ Landesverein für Erwachsenenschutz in Zwettl klärte über Vorsorgemöglichkeiten auf und erläuterte das 4-Stufen-Modell. Mit Beispielen aus der Praxis erklärte sie gut verständlich, in welcher Situation welche Form der Vorsorge bzw. Erwachsenenvertretung erforderlich ist. Anschließend konnten spezielle Themen mit Lehr besprochen werden, sodass keine Fragen offenblieben.

Sie haben den Vortrag verpasst? Die nächste Gelegenheit für den Vortrag ist am 12. April um 19 Uhr in Allentsteig im Sitzungssaal (Rathaus).

