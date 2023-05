Die KLAR-Region Waldviertler Kernland lädt zu zwei Vorträgen ein. Am 25. Mai spricht der Facharzt und Autor Mafrtin Grassberger um 19 Uhr im Gasthaus Schrammel in Frankenreith zum Thema „Das unsichtbare Netz des Lebens“. Jürgen Amthor, Gründer der „Eußenheimer Manufaktur“, wird sich dann am 30. Mai um 19.30 Uhr im Gasthaus Bauer in Grafenschlag dem Thema „Effektive Mikroorganismen Landwirtschaft - Kläranlagen - öffentliche Gesundheit“ widmen. Der Eintritt zu beiden Vorträgen ist frei.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.