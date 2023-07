Von Bajis zum Beisl: Sprachvermischungen in Ostösterreich

Deutsch, Tschechisch und Jiddisch - um die Vermischung dieser und einiger anderer slawischer Sprachen ging es im Vortrag „Sprachvermischungen in Ostösterreich“ von Stefan Newerkla, vom Institut für Slawistik der Uni Wien. Die Veranstaltung wurde im ersten österreichischen Museum für Alltagsgeschichte in Neupölla unter der Zusammenarbeit von Friedrich Polleroß, vom Institut für Kunstgeschichte der Uni Wien, und Thomas Arthaber, dem Vorsitzendem der Waldviertel Akademie, abgehalten. Der Vortrag ergänzte perfekt die momentane Ausstellung „Biegler Jüdische Familiengeschichten“, sowie die Sonderausstellung „Wein des Vergessens“, die die Kremser Riede Sandgrube als Besitz des jüdischen Geschäftsmannes Paul Robitschek behandelt.

Mehrsprachigkeit gehört zum Österreichischen Alltag

Wie Stefan Newerkla erklärte, gehörte die Mehrsprachigkeit in Österreich schon sehr früh zum Alltag. Vor allem bei slawischen Sprachen, deren Wichtigkeit man daran erkennt, dass Wien die erste Slawistik weltweit hatte.

Da Wien als Angelpunkt verschiedenster Nationen funktionierte war auch die Sprachvermischung stark, so wurden nicht nur Wörter aus dem Jiddischen bei uns gebräuchlich, sondern fanden auch beispielsweise im Tschechischen deutsche Ausdrücke Verwendung. Beispiele für diese Wortübernahmen sind die Kredenz, die auch im tschechischen Kredenc heißt, die „Masen“ vom jiddischen Mazl, was so viel wie Glück bedeutet, oder „tschechern“ abgeleitet von dem Wort shokhar, das sich aus dem Jiddischen als trinken übersetzen lässt.

Die Zuhörer, unter denen sich auch Landtagsabgeordnete Silvia Moser, Bürgermeister Günther Kröpfl und Vizebürgermeisterin Sandra Warnung befanden, waren erstaunt, dass tatsächlich so viele geläufige Ausdrücke, vor allem aus der Mundart, aus diesen Sprachen stammen.