Zu Beginn der Festivitäten überreichte Schulqualitätsmanager Alfred Grünstäudl die Auszeichnung des Bildungsministeriums an Direktor Bachofner. In seiner Rede hob Grünstäudl unter anderem die starke Führungspersönlichkeit hervor, die Direktor Bachofner vor allem in schwierigen Zeiten zeige. Weiters betonte er die Offenheit und Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Zielen, die der frischgebackene Oberschulrat mit Freude in Angriff nimmt und mit Perfektion verfolgt. Abschließend bedankte sich Grünstäudl auch für die wertschätzende und jahrelange Freundschaft.

Zu den Gratulanten zählte auch Bürgermeister Josef Schaden, der den ausgezeichneten Direktor für sein Engagement in der Gemeinde würdigte, welches von der Mitgestaltung sämtlicher Festivitäten, wie Adventmarkt, Erstkommunionen etc. bis hin zu Organisationen von Vorträgen zur Erwachsenenbildung reiche. Bürgermeister Schaden erwähnte ebenso die Verbundenheit Bachofners zur Gemeinde Schweiggers, die „zu seiner beruflichen Wahlheimat geworden ist“.

Auch Regionalbetreuer Christian Rametsteiner ließ es sich nicht nehmen, dankende Worte auszusprechen und vom beruflichen Werdegang Bachofners zu erzählen.

Der frisch gebackene Oberschulrat Bachofner bedankte sich herzlich bei allen Festgästen: „Das Dekret ist nicht nur für mich eine besondere Auszeichnung, sondern auch für das gesamte Kollegium.“