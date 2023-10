Sechs ziehen weiter ins Semifinale von NÖN sucht das größte Talent

Gestern Abend, 27. Oktober, trafen 14 junge Talente beim Stadtsaal in Zwettl ein um in der Waldviertel-Ausscheidung von NÖN sucht das größte Talent ihr Können zu präsentieren. Andi Marek begrüßte eine mehrköpfige Jury, die für 60 Prozent der Stimmen sorgten. Das Saal-Telefon-Votig wurde mit 5.210 Anrufen der Gäste dem Urteil der Jury hinzugefügt, bis die sechs jungen Talente feststanden, die beim Semifinale am 4. November in Hollabrunn teilnehmen werden.

Die Beiträge der einzelnen Teilnehmer präsentierten ein vielfältiges Programm: Es waren neben Rock, auch Schlager und Balladen, sowie Volksmusik und Eigenkompositionen zu hören. Die sechs Semifinalisten erhielten ein Geschenk der Raiffeisenbank.

Hausherr des Stadtsaals, Zwettls Bürgermeister Franz Mold weilte ebenfalls unter den Juroren und freute sich, dass sich Starnummer 1, Tatjana Pehn aus dem Bezirk Zwettl für das Semifinale am 4. November in Hollabrunn qualifizieren konnte. Die 29-jährige Heurigenwirtin aus Hammerwerk bei Armschlag sang das Lied „Rehab“ von Amy Winehouse.

Gleich drei junge Talente aus dem Bezirk Gmünd haben sich für das Semifinale qualifiziert. Die 14-jährige Wahl-Waldviertlerin Stelle Maria Barghouty aus Eibenstein sang das Lied von Bishop Briggs, mit dem Titel „River“. Stella besucht in Wien die Schule und hatte auch Fans, Freunde und Verwandte mitgebracht, die ihr mit viel Applaus halfen, ihrem Wunsch, ins Semifinale zu kommen zu erfüllen.

Der 10-jährige Gitarrist Julian Bretterbauer aus Heidenreichstein präsentierte „Hell Bells“, die Teufelsglocken von AC/DC mit einem spitzen Solo auf seiner roten Gitarre, was die Herzen vieler Rockfans höher schlagen ließ. Dafaür heimste er genügend Stimmen beim Voting ein, um ins Semifinale einzuziehen.

Aus Kirchberg am Walde war der Maurer Calvin Cernik gekommen, der mit seiner tollen Stimme ein Stück von Tom Odell mit dem Titel „Another Love“ sang. Diese Liebe zur Musik spiegelte sich in der Bewertung und den zahlreichen Fans die nach seinem Auftritt tobten.

Aus dem Bezirk Krems schaffte es die 15-jährige Nicol Köberl aus Langenlois ins Semifinale. Sie sang „That Pat“ von Lauren Spancer Smith.

Aus dem Bezirk Horn wird das Duo „Leonessa“ - dessen Name extra zu Show kreiert wurde - am 4. November nach Hollabrunn zum Semifinale reisen. Mit dem Lied „Leiwand“ von Edmund konnten die beiden Freundinnen Leonie Redl (12 Jahre) aus Steieck und Vanessa Blei (14 Jahre) aus Theras, die Stimmen der Juroren und der vielen Fans für sich gewinnen. Hier die Gewinner der Waldviertel-Ausscheidung im Video von Karl Tröstl.