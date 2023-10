115 bewundernswerte Oldtimer sind am 14. und 15. Oktober „on the road“

Drei Tage lang, vom 13. bis 15. Oktober haben die Zuseher die Möglichkeit, die wunderschönen Oldtimer zu bewundern und sich mit den Fahrern auszutauschen. Besonders gut möglich ist das beim Start in Ottenschlag, am Ziel am Neuen Markt in Zwettl, bzw. bei Waldland in Oberwaltenreith und in der Mittagspause am Samstag in Altmelon. Die Fahrer erwarten zwei Tagesstrecken durch die abwechslungsreiche Landschaft des Waldviertels. Sie können die Schönheiten der herbstlichen Natur und die kulinarischen Schmankerl der Region genießen. Die Veranstaltung trägt auch dazu bei, dass neue Bekanntschaften geschlossen und alte Freundschaften gepflegt werden.

Am Samstag führt die Strecke nach dem Start in Ottenschlag in das südliche Waldviertel und den Nibelungengau. Über Pöggstall und Maria Taferl bis nach Persenbeug. Dorfstetten, Bärnkopf und Schönbach sind die nächsten Orte, die passiert werden, ehe die Vormittagsetappe in Altmelon endet. Nach dem Mittagessen geht es weiter über Arbesbach, Bad Traunstein und Grafenschlag zum Tagesziel nach Zwettl. Am Sonntag, dem 15. Oktober erfolgt der Start um 08.15 Uhr wieder in Ottenschlag. Über Armschlag, Rappottenstein, Groß Gerungs, Weitra, Zwettl und Stift Zwettl wird gegen Mittag das Ziel bei der Firma Waldland in Oberwaltenreith erreicht. Wenn das Wetter mitspielt, können sich die Fahrer und Zuseher auf zwei interessante und erlebnisreiche Tage im schönen Waldviertel freuen.

Broschüre 2023 - Alle Informationen auf einen Blick (waldviertel.at)