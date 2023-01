Weniger Wahlberechtigte im Bezirk Zwettl

Werbung

Egal, wie die Wahl am 29. Jänner ausgehen wird, eines steht jetzt schon fest: In Zwettl werden deutlich weniger Menschen wahlberechtigt sein, als das noch 2018 bei der vorherigen Landtagswahl der Fall war. In absoluten Zahlen werden nur mehr 34.636 Menschen antreten dürfen, 2018 waren es noch 39.041. In Prozenten ergibt das ein Minus von 10,2 Prozent. Der Grund? Neben dem Bevölkerungsrückgang spielt das Wegfallen des Zweitwohnsitzer-Wahlrechts mit.

Das bestätigt auch Bezirkshauptmann Markus Peham: „Die Zweitwohnsitzer machten schon immer einen wesentlichen Teil der Wählerschaft aus.“ Als weitere kleinere Faktoren will er auch Wegzüge und Geburtenrückgänge nicht ausschließen.

Zwettl ist natürlich nicht alleine, denn ganz Niederösterreich ist vom Wählerschwund betroffen. Am stärksten betrifft es Gmünd, wo statt 34.720 Wahlberechtigten heuer nur mehr 29.530 den Urnengang antreten dürfen. Ein Minus von 17,6 Prozent. Im Durchschnitt fiel die Zahl der Wahlberechtigten in Niederösterreich um 7,5 Prozent.

Aufgrund des Wegfallens der Zweitwohnsitzer ergeben sich deshalb auch auf Gemeindeebene große Unterschiede. Spitzenreiter im negativen Sinne ist im Bezirk Zwettl die Gemeinde Gutenbrunn. Hier büßt die Gemeinde knapp 21 Prozent an Wählern ein. Dicht dahinter folgen Pölla (-19,5), Bärnkopf (-17,9), Schönbach (-17,1) und Allentsteig (-16,3). Am anderen Ende des Spektrums steht die Gemeinde Schweiggers, die mit -3,9 Prozent den geringsten Wählerschwund im Bezirk verzeichnet.

