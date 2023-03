Zwettl: Katze aus acht Metern Höhe gerettet

Ein wahrer Klassiker unter den Rettungseinsätzen der Feuerwehr ereignete sich am Sonntag in Zwettl. Eine Katze musste von einem Baum gerettet werden. Kurz nach halb zwölf wurden die Floriani der Feuerwehr Zwettl-Stadt zur Tierrettung in die Alpenlandstraße gerufen. Zehn Mitglieder rückten aus.

Ein wagemutiges Feuerwehrmitglied erklomm die Leiter und rettete den gestrandeten Vierpfoter aus rund acht Metern Höhe. Die Katze konnte daraufhin wieder ihrer Besitzerin übergeben werden und die Floriani ins Feuerwehrhaus zurückkehren.

